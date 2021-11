Adresse : Centre Wallonie-Bruxelles, Paris

Carte Blanche à une revue emblématique à l’histoire déjà riche, qui mêle les disciplines de pensée et les genres artistiques SOLDES est une revue franco-belge, sous forme d’un almanach annuel expérimental, « pop et intello », qui aborde les questions contemporaines dans un grand mixage de genres, à la croisée des arts, de l’illustration, de la BD, de la recherche scientifique et philosophique, mais toujours au travers d’un prisme graphique et visuel.



“Les dix ans de l’almanach Soldes”

Débat avec Emanuele Coccia et Laurence Rassel “Comment faire clair alors qu’on peut faire compliqué ?”

suivi d’un concert de Rock Métal avec “La Muerte”



A l’occasion du lancement du numéro 7, une soirée hybride à l’image de la revue.



Chaque numéro de Soldes Almanach propose une expérience intense, un univers graphique foisonnant où se rencontrent des artistes, des philosophes, des scientifiques, des chercheurs, auteurs, poètes… De cette contribution émerge des matières à penser et à vivre, des modalités d’invention d’autres possibles.



Au programme :



19 h Débat : Comment faire clair alors qu’on peut faire compliqué ? Dialogue entre Emanuele Coccia, philosophe et Laurence Rassel, curatrice et pédagogue. Comment donner accès aux savoirs spécialisés, comment les transmettre, au-delà des cercles universitaires, à un public plus large afin qu’il puisse s’en emparer à son tour ?



20h 30 : Concert de La Muerte



« La Muerte, entité monstrueuse de Bruxelles, a laissé une énorme empreinte sur la scène européenne des années 80 et 90. Un groupe difficilement étiquetable, bête innommable nourrie par l’huile, le feu et le goudron »

Raymond Derry, New Noise



Au foyer : Exposition d’affiches, photos, documents audio-visuels, vente de tous les numéros.