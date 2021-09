Université de Lille Campus Pont de Bois

Les discours sur la croisade

Transferts, rhétorique, poétique et fiction

(XIIe-XVIe siècles)

Organisation :

Catherine Gaullier-Bougassas

Programme

Le 23 septembre 2021

-9h30 Introduction

-9h45-10h15 Camille Rouxpetel (Université de Nantes), « Conquérir et gouverner : le discours à l’épreuve des faits (Syrie, Palestine, XIIe siècle) »

-10h15-10h45 Marianne Ailes (Université de Bristol), « L’Estoire de la Guerre Sainte et The crusade and Death of Richard I, deux récits des mêmes événements, deux discours différents »

-11h30-12h Esther Dehoux et Emmanuelle Poulain-Gautret (Université de Lille), « Recoumanciez novele estoire,/ car Jhesucriz, li Rois de gloire,/ vos wet avoir, et maugré votre. Le devoir de croisade selon Huon de Saint-Quentin et Rutebeuf »

-12h-12h30 Zrinka Stahuljak (Université de Californie, Los Angeles), « L’antiquitas des croisades (XIIIe-XIVe siècle) »

-14h-14h30 Pierre-Anne Forcadet (Université d’Orléans), « Pierre Dubois et la croisade : discours juridiques pour un ordre idéal »

-14h30-15h Kevin Brownlee (Université de Pennsylvanie), « La matière de la Prise d’Alexandrie chez Guillaume de Machaut et Philippe de Mézières : Perspective, Contraste, et Identité de l’écrivain »

-15h-15h30 Loïc Chollet (Université de Fribourg), « Imaginaire de croisade et frontières mentales. Le discours sur les ‘confins’ européens à la fin du Moyen Âge »

-16h15-16h45 Elena Koroleva (Université du Littoral), « Jason le croisé à la cour de Bourgogne »

-17h-17h30 Joana Barreto (Université de Lyon 2), « Les Wavrin à l'épreuve du réel : l’Europe centrale et orientale, entre fiction et pragmatisme ? »

-17h30-18h Victoria Turner (University of St Andrews), « Absence, retour et famille : les discours sur la croisade dans les chansons de geste tardives »

Le 24 septembre 2021

-9h-9h30 Michele Campopiano (Université d’York), « L’histoire de la Terre Sainte et le discours franciscain sur les croisades : les Frères mineurs à Jérusalem (1373-1524) »

-9h30-10h Elodie Lecuppre-Desjardin (Université de Lille-IUF), « L’idée de croisade à la fin du Moyen Âge : du devoir de chrétien à l’utopie politique »

-10h-10h30 Anne-Sophie Laruelle (Université de Liège), « Hercule dans les rêves de croisades des princes chrétiens (XVe-XVIe siècle) »

-11h15-11h45 Tristan Vigliano (Université d’Aix-Marseille), « D’Urbain à Isma’il : le discours sur la croisade de Jean Lemaire de Belges dans le Traité de la différence des schismes et des conciles »

-11h45-12h15 Emilie Picherot (Université de Lille), « Croisade linguistique en Espagne (Pedro de Alcala) et en France (Postel) : comment l’enseignement de l’arabe s’appuie, au début du XVIe siècle, sur les idées de Lulle et Dubois »