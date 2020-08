Les "détours' du sujet" : discours biographique, postures et subjectivation en lettres et sciences humaines (Programme CUSO, Berne)

Université de Berne

Les 'détours' du sujet (discours biographique, postures et subjectivation en lettres et sciences humaines)

Université de Berne - Audimat (110) - Hauptgebäude - Hochschulstrasse 41-2 septembre 2020

En collaboration avec les membres de la plateforme de recherche interdisciplinaire « Auto-Bio-Grafie », UNIBE

Prof. Bénédicte Vauthier, UNIBE [Lettres hispaniques]

Prof. Jérôme Meizoz, UNIL [Lettres françaises]

Prof. Michaela Schäuble [Anthropologie]

Prof. Gabriele Rippl [Lettres américaines]

Prof. Peter Schneemann [Histoire de l'art]

Prof. Christina Thurner [Arts et études théâtrales]

Prof. Laurence KAUFMANN, UNIL [Sociologie]

Prof. Jérôme MEIZOZ, UNIL [Littérature]

Prof. Dominique MAINGUENEAU, Sorbonne Université [Linguistique]

En collaboration avec les membres de la plateforme de recherche interdisciplinaire « Auto-Bio-Grafie » (UNIBerne : Prof. Michaela Schäuble, anthropologie/CUSO ; Prof. Gabriele Rippl, Lettres américaines/CUSO ; Prof. Peter Schneemann, Histoire de l'art, et Prof. Christina Thurner, Arts et études théâtrales), Bénédicte Vauthier (UniBerne) et Jérôme Meizoz (UNIL Lausanne) organisent deux journées d'étude sur le retour du sujet. Depuis une trentaine d'années et de manière croissante, on peut le constater non seulement dans les textes de création, mais aussi en sciences humaines et sociales.

Ce retour du sujet a été accompagné d'un brouillage progressif des frontières entre « le moi et l'autre » entre « le sujet et l'objet d'étude », entre « l'individu et le collectif », entre « les histoires singulières et l'Histoire » (Koselleck 1975), comme le révèlent des notions telles que le biographique (Viart 2001) ou les processus de subjectivation (Giovannoni & Guilhaumou 2008). Ce sont ces multiples détours du sujet, qui se cache pour mieux se dévoiler, qui seront ici l'objet de notre attention. Ces détours brouillent aussi la carte des genres, au sens littéraire et sociologique du terme.

Au début des quatre demi-journées de travail les quatre invité.e.s - spécialistes en sciences du langage (analyse du discours) et en sciences humaines et sociales (littératures, philosophie, sociologie, arts) - tiendront une conférence en français (45 min.) liée à l'impact que cette problématique transversale a eu sur leur champ d'étude ou l'un de ses objets. Les conférences seront données par les Prof. Dominique Maingueneau (Sorbonne), Frédéric Cossuta (Rennes), Laurence Kaufmann (UNIL) et Jérôme Meizoz (UNIL).

De jeunes chercheur.e.s qui travaillent sur des corpus qui intègrent un questionnement lié à cette problématique (subjectivation/discours/biographique) exposent et discutent ensuite leur recherche en cours (30 min.). Au terme de ces interventions, les chercheur.e.s invité.e.s animent, avec les responsables du colloque, une table ronde-atelier : les discussions sont nourries par un ou deux articles envoyés préalablement par les conférencier.e.s et elles s'inspirent des questions descriptives et théoriques soulevées par les jeunes chercheur.e.s.

L'enjeu de ces journées est de renforcer le travail interdisciplinaire en sciences humaines et sociales, à partir d'une problématique transversale. Elles concernent des chercheur.e.s qui mobilisent les analyses de discours dans leur domaine propre, plutôt que des modèles structuralistes sans sujets. Ils analysent et comprennent les discours en termes dialogiques et/ou de subjectivation. Ils pensent leur objet (sujet) de recherche et se perçoivent comme (sujet) énonciateur en termes non essentialistes, mais relationnels, c'est-à-dire comme « processus d'individualisation » (Kaufmann & Skuza).

La problématique est assez large, portant sur la posture et l'affirmation du sujet, par exemple dans les discours (auto)biographiques, les genres polémiques (controverse, etc.) ou factuels (témoignage, etc.), dans la création littéraire, artistique ou théâtrale, où se jouent toujours des effets dialogiques de polyphonie ou d'autoreprésentation, de plurivocalisme ou de performativité. Les chercheur.e.s peuvent partir d'une étude de cas, d'un corpus transgénérique ou d'un.e auteur.e, dont la production se joue des frontières génériques ou discursives.

MARDI 1 SEPTEMBRE 2020

9h15-9h30 Jérôme Meizoz & Bénédicte Vauthier, Introduction

9h30-10h30 Dominique Maingueneau, "Mon nom est légion": le paradoxe du sujet en littérature

Session 1. Sujet lyrique et persona

11h00-11h30 Dr. Marie Fleury Wullschleger, "Une destinée est écrite là jour à jour". Les Contemplations de Victor Hugo, journal (intime) poétique?

11h30-12h00 David Moos, Rutebeuf dans le manuscrit français 1635: les enjeux de la compilation manuscrite dans la construction d'une persona d'auteur

12h00-12h30 Laura Roux, Enonciation et représentation du poète dans Les Amours jaunes de Tristan Corbière

12h30-13h00 Questions

14h30-15h30 Laurence Kaufmann, "Faire sujet": les difficiles conditions d'une interpellation réussie. Réflexions à partir d'Althusser

Session 2. Dire/ Faire

15h30-16h00 Nadja Rothenburger, Autorschaft in Alvin Aileys Revelations (1960/1995)

16h00-16h30 Violeta Mitrovic, Le (sur-)dévoilement de soi dans le récit contemporain: l'"extime" en question

16h30-17h00 Questions

17h30-19h00 Table ronde (1)

MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020

9h30-10h30 Jérôme Meizoz, Raconter, signer, publier: façons de subjectiver: Semmelweis de Céline

Session 3. Postures

11h00-11h30 Pauline Mettan, Le "moi objectif" dans A la recherche du temps perdu de Marcel Proust

11h30-12h00 Matthieu Lechner, Diderot et les effets du luxe sur le travail de l'esprit

12h00-12h30 Questions

Session 4. Sujet monde, auteur globalisé

14h00-14h30 Hugues Diby, La posture du sujet africain et ses détours: cas de Cola Cola Jazz de Kangni Alem

14h30-15h00 Dr. Fabien Pillet, Contre le (trop important) retour de l'auteur

15h00-15h30 Questions

16h00-17h30 Table ronde (2) et conclusion.