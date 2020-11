Webinaire

Journée d’étude

Les dessus du théâtre aspects techniques et esthétiques

conçue dans le cadre du séminaire pluridisciplinaire

ThéPARis. Les Théâtres Parisiens sous l’Ancien Régime.

Elle se déroulera entièrement on-line le

13 novembre 2020 à partir de 9h30

en forme de webinaire dont l’accès se fera via le lien :

https://us02web.zoom.us/j/87021099862

Il s'agit de la première manifestation scientifique à distance, que nous voyons comme une belle opportunité de rejoindre un public plus vaste, non seulement les scientifiques, les étudiants ou les professionnels du monde du spectacle mais aussi des curieux qui n'auraient pas pu se déplacer jusqu'à Versailles.

Cette nouvelle Journée est réalisée en collaboration avec Judith le Blanc (Université de Rouen) et Benoît Dratwicki (CMBV).

Nous échangerons avec :

Frédérique Aït-Touati (CRAL), Ivan Alexandre (metteur en scène), Mickaël Bouffard (Sorbonne Université), Sylvie Bouissou (IReMmus), Jan Clarke (Durham University), Deda Cristina Colonna (metteur en scène), Marie Demeilliez (Université de Grenoble), Julien Dubruque (CMBV), Antoine Fontaine (peintre scénographe), Étienne Jardin (Palazzetto Bru-Zane), Benjamin Pintiaux (École de danse de l’Opéra de Paris), Thomas Soury (Université Lyon 2)

*

Dans le prolongement des réflexions sur la transversalité des pratiques entre les théâtres et les salles parisiens, la journée repropose le format participatif autour de 6 tables rondes, adopté lors de la première journée d’étude « ThéPARis : bilans et perspectives » (novembre 2019). Il s’agira de réfléchir à partir d’une série de questions pour échanger collectivement sur les scènes de vol et plus largement sur les dessus du théâtre. Chaque intervenant sera amené à parler depuis son domaine de spécialité, l’idée étant d’aborder les questions de manière transversale pour que les différents points de vue, théâtre, scènes, corpus dialoguent les uns avec les autres dans une perspective comparatiste.

Responsabilité scientifique de Judith le Blanc (Université de Rouen), Benoît Dratwicki (CMBV),

Barbara Nestola (CNRS, CESR-CMBV), Emanuele De Luca (Université Côte d’Azur-CTEL, ELCI-Sorbonne Université).