Université d'Artois (en ligne)

Journée d'études

Les cultural studies sont-elles une méthode ?

Héritages anglo-saxons et évolutions théoriques

Vendredi 9 avril 2021, 9h-17h, en visioconférence

Université d'Artois, Centre de recherches Textes et Cultures

Organisé par les membres du Séminaire littéraire des Armes de la Critique (ENS Ulm) :

Gabrielle Adjerad (Nanterre Université), Anaïs Goudmand (KU Leuven, FNS),

Marianne Hillion (Sorbonne Université / University of Warwick) & Marion Leclair (Université d’Artois).

Voir l'appel à communications

Télécharger le programme

Informations et inscriptions : je.cultural.studies@gmail.com

Programme

9h-9h30 Accueil des participant·e·s et introduction

9h30-10h45

Edward LEE-SIX (ENS Paris) : Le concept de culture dans les écrits de Raymond Williams

Amirpasha TAVAKKOLI (Sciences Po Paris) : Études culturelles et sociologie de la culture : une analyse différentielle

Présidence de séance : Thierry Labica (Nanterre Université)

10h45-11h Pause

11h-12h15

Marc LENORMAND (UPVM) : “What must be the core problem of Cultural Studies” : les écrits de Stuart Hall sur les études culturelles britanniques, entre pluralité irréductible et mise en cohérence rétrospective

Gloria AWAD (Université d’Artois) : Identités, cultures et globalisation : idéologies et circulation entre domination et appropriation

Présidence de séance : Gabrielle Adjerad (Nanterre Université)

12h15-14h Pause déjeuner

14h-15h15

Delphine CHEDALEUX (UTC) : Les cultural studies féministes : questions de méthode

Eric MAIGRET (Sorbonne Nouvelle) : Les cultural studies au-delà des politiques des identités

Présidence de séance : Anaïs Goudmand (KU Leuven, FNS)

15h15-15h30 Pause

15h30-16h45

Anne-Claire MARPEAU (ENS Lyon / Université de Colombie Britannique) : Littérature et cultural studies : un cas d’étude pour la discussion

Anouk BOTTERO (Sorbonne Université) :Hybridité et visibilité : exposer les lignes de fracture du musicalaméricain à l’aide des cultural studies

Présidence de séance : Marianne Hillion (Sorbonne Université / University of Warwick)

16h45-17h Conclusion et clôture de la journée d'études