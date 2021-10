Une bonne part des combats politiques se mène dans la langue. Dans Le Ministère des contes publics (Verdier), Sandra Lucbert rappelle que "le c’est comme ça d’une société n’existe pas sans routinisation langagière, et s’il exprime en fait le triomphe d’un groupe sur les autres, il parle à tout le monde, dominés et dominants, comme s’ils y gagnaient également. Ainsi se trouve verrouillé l’effet des structures – dans notre cas : l’ordre du monde capitaliste". Parmi les opérateurs de cet escamotage des affaires de la cité, "l’impératif de remboursement de la dette publique fait spécialement figure de croque-mitaine : il suffit d’en appeler à elle pour que les décisions les plus aberrantes et (la Covid l’a montré) les plus meurtrières, se trouvent instantanément justifiées, ou plus exactement retirées à l’examen et à la discussion collective".