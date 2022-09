Le numéro 96 des Cahiers naturalistes, revue consacrée à Émile Zola, à l'histoire de l'affaire Dreyfus et à l'histoire du mouvement naturaliste vient de paraître.

Le premier dossier, dirigé par Éléonore Reverzy, est consacré au roman La Débâcle. Le second dossier, dirigé par Cyril Barde et Michaël Rosnefeld, rassemble les contributions d'une journée d'étude organisée en juin 2021, sous le titre, La Curée. Empire et emprise de la chair.

Le numéro se complète de trois études littéraires, des discours prononcés au pèlerinage de Médan en 2021 ainsi que d'une riche partie de comptes rendus et notes de lecture faisant le point sur l'actualité des parutions liées à Émile Zola et à la littérature de son temps.

Le volume se conclue par un hommage à Henri Mitterand, disparu en octobre 2021.