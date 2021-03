Les Cahiers d'Histoire Culturelle, n° 33/2021,

FRANCE / MAROC :

INTERTEXTUALITÉ ET TRANSFERT CULTUREL

Études réunies et présentées par Mohamed Lehdahda

mars 2021, 174 p.

Ce volume est issu en grande partie d’une journée d’étude franco-marocaine organisée en février 2019 à l’Université de Tours par l’unité de recherche Interactions Culturelles et Discursives (dont Mohamed Lehdahda était alors "chercheur invité") et le Groupe de recherche Art et Littérature (GRAL) de l’Université de Meknès, Maroc. Il s’agit de comprendre, à travers la question de l’intertextualité, ce qui est à l’œuvre dans la fiction marocaine: éléments constitutifs, faits de voisinage et de transfert culturel, approche reformulée de la langue et de l’identité. Les romanciers de la nouvelle génération ne sont plus dans les revendications identitaires passionnées des années 60 et 70, et le Maroc qu’ils représentent n’est plus le lieu d’une vindicte/revendication, mais d’un tissage où l’imaginaire français trouve bon accueil.

Ainsi introduit dans la fiction marocaine, l’intertexte français concourt à démystifier les discours et pratiques dogmatiques – qu’ils soient d’ordre esthétique, religieux ou idéologique. «L’œuvre ouverte» que propose le romancier marocain apporte ainsi la preuve qu’on se connaît, qu’on se dit mieux à travers les mots des autres. Et c’est par le détour de l’intertexte qu’écrivain et lecteur parviennent, paradoxalement, à se réapproprier leur propre culture, leur propre passé. Après deux contributions portant sur des récits de captifs, quatre études explorent l’œuvre de Fouad Laroui, deux concernent Habib Mazini, l’avant-dernière est consacrée à Lamia Berrada-Berca et la dernière à Youssouf Amine Elalamy.

