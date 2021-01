Paris, Collège de France, amphi Marguerite de Navarre

William Marx, titulaire de la chaire "Littératures comparées" du Collège de France, donnera son cours sur "les bibliothèques invisibles" à partir du 19 janvier dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre ; le cours aura lieu à huis clos tant que les conditions sanitaires ne permettront pas d'accueillir du public. La totalité des cours sera disponible en podcast et en vidéo sur le site du Collège de France

Présentation du cours

Il y a les bibliothèques visibles, les bibliothèques matérielles, constituées d’étagères et de livres parmi lesquels il est possible de circuler physiquement. Et puis il y a les bibliothèques invisibles ou immatérielles. Invisibles, elles peuvent l’être pour plusieurs raisons : parce qu’elles sont mentales, parce qu’elles sont cachées, parce qu’elles sont perdues, parce qu’elles n’existent pas encore. Or, ces structures invisibles ne sont pas les moins prégnantes ni les moins vastes : il y a plus de livres oubliés ou perdus que de livres dont on se souvient. Peut-on reconstituer ces œuvres disparues ou qui n’ont jamais vu le jour ? Peut-on concevoir d’autres bibliothèques, d’autres étagères, d’autres listes ou canons, où figureraient d’autres textes que nous ne connaissons pas, perdus, oubliés, négligés ? Ou, pour le dire autrement, y a-t-il une place pour une littérature autre ?

Programme des séances

1. 19 janvier : Qu’est-ce qu’une bibliothèque ?

2. 26 janvier : Les mythes de fondation des canons

3. 2 février : Bibliothèques et pouvoir

4. 9 février : Les bibliothèques cachées

5. 2 mars : La bibliothèque tragique

6. 9 mars : Bibliothèques manipulées et censurées

7. 16 mars : Les étagères mentales

8. 23 mars : Bibliothèques et sens de l’histoire

9. 30 mars : La bibliothèque mondiale

10. 13 avril : Bibliothèques et société

Chaque séance de cours est suivi d'une séance de séminaire à 17 heures 30.

19 janvier 2021

Bibliothèque des grandes aventures et rayonnages SF dans le couloir : collection et canonicité dans les productions sérielles

Matthieu LETOURNEUX, Université Paris Nanterre

26 janvier 2021

Panthéons littéraires de pierre et de papier

Anne-Marie THIESSE, CNRS

2 février 2021

De la lectrice à l’autrice : naissance des bibliothèques au féminin en français

Estelle DOUDET, Université de Lausanne

9 février 2021

Les traductions du Coran à travers les siècles : de la bibliothèque électronique à la bibliothèque mentale

Tristan VIGLIANO, Aix-Marseille Université

2 mars 2021

À la recherche de la bibliothèque perdue : Galien à Paris

Antoine PIETROBELLI, Université de Reims Champagne-Ardenne

9 mars 2021

Construction du canon scolaire, construction de la littérature

Martine JEY, Sorbonne Université

16 mars 2021

Construire, déconstruire une bibliothèque de la littérature mondiale

Jérôme DAVID, Université de Genève

23 mars 2021

Évaluations et réévaluations : la question du canon musical depuis 1945

Karol BEFFA, École normale supérieure

30 mars 2021

Vie du bibliothécaire

Cyrille MARTINEZ, Sorbonne Université

13 avril 2021

Traductions et nouvelles bibliothèques en temps de guerre : le cas de l’Occupation allemande (1940-1944)

Christine LOMBEZ, Université de Nantes