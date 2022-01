Un petit livre pour un grand sujet : la spécificité de la littérature chinoise fondée sur une écriture idéographique, à la différence de toutes les écritures indo-européennes de la sphère occidentale où l’écriture est de type alphabétique.

De notre côté donc, une écriture d’origine orale ; de l’autre, une écriture oraculaire monopolisée à la fin du XIIe siècle avant notre ère par les spécialistes de la divination.

Léon Vandermeersch en développe les conséquences et les transformations depuis celles qui découlent de Confucius et du confucianisme, puis de la conversion en logographie quand s’impose le bouddhisme, jusqu’à la révolution culturelle du 4 mai 1929 qui abolit la langue graphique et universalise l’écriture en langue parlée.

