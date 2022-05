Adresse : Université de Lausanne, Bâtiment Anthropole, Salle 3021

L’énonciation dans le discours littéraire. Évolutions et tensions de l’appareil formel

Organisateurs : Aude Laferrière &Joël Zufferey

Émile Benveniste (1970) a montré que l’énonciation existe par le moyen opératoire d’un appareil formel. Il en a décrit le système dans sa double dimension référentielle (deixis et anaphore) et non référentielle (les fonctions syntaxiques et les composantes modales), tout en définissant sa vocation à construire le sujet et la subjectivité (plan du discours), aussi bien qu’à les neutraliser (plan de l’histoire).

L’ensemble des formes solidairement impliquées dans chacun des deux plans relèvent, statutairement, de la langue, dont elles constituent un principe transversal d’organisation. Ces deux constellations de signes, rigoureusement disjointes dans le système, sont cependant susceptibles de configurations variées dès lors qu’elles sont articulées en discours. Les pratiques littéraires, en tant qu’espace de liberté où l’homme s’exerce à inventer la langue, ont cherché à exploiter au maximum de leurs possibilités les moyens énonciatifs disponibles, jusqu’à en faire évoluer le sens (par détournement, renforcement, élargissement, usure, etc.).

En somme, ce sont les transformations historiques ayant affecté l’appareil formel de l’énonciation, que nous voulons étudier (en français moderne du XVIe au XXIe siècle).

Programme

Jeudi 9 juin 2022

13h15-14h00 Verrée et accueil des organisateurs

MODÉRATEUR Rudolf Mahrer

14h00-14h30 Le passé simple en énonciation de discours (Timon Jahn)

14h30-14h50 Discussion

14h50-15h20 Le il auratique d’Henri de Régnier (Élodie Dufour)

15h20-15h40 Discussion

15h40-16h10 Pause

MODÉRATEUR Gilles Philippe

16h10-16h40 D’ainz à ainsi : de l’expression du temps à l’expression de la manière (Pierre

Manen)

16h40-17h00 Discussion

17h00-17h30 Ironie et frontières du discours indirect libre dans le roman français

contemporain : l’exemple de Nicolas Mathieu (Frédéric Martin-Achard)

17h30-17h50 Discussion

*

Vendredi 10 juin 2022

Modératrice Carlotta Contrini

9h00-9h30 Des déictiques en discours indirect : labilité de l’ancrage énonciatif et/ou

hybridation de la configuration ? (Bérengère Moricheau-Airaud)

9h30-9h50 Discussion

9h50-10h20 Arrêt sur un fait d’instabilité dans le système énonciatif des indicateurs temporels (Aude Laferrière & Joël Zufferey)

10h20-10h40 Discussion

10h40-11h10 Pause

11h10-11h40 Conclusion (Gilles Philippe)

11h40-12h10 Discussion finale