Paris

« Lectures sur le fil »

Sur le fil : de la plume, du discours, de l’actualité littéraire, aussi bien du funambule....

Des spécialistes de l’analyse du discours littéraire présentent une oeuvre de l’actualité littéraire, et déroulent, pour le partager, le fil de leurs idées. Leur communication est suivie d’un échange avec les participants.

Quand ? 1 vendredi par mois de 14h-16h

Où ? En présentiel (Bibliothèque de l’UFR de langue française, sur demande) et par zoom :

https://us02web.zoom.us/j/85952724303?pwd=YWh3WEN0UTA1QWJXa1FYT0JzRDFVUT09

ID de réunion : 859 5272 4303

Code : LSFsaison1

Saison 1 : printemps-été 2021

- vendredi 26 mars : Romain Benini et Nuit de foi et de vertu de Louise Glück, poèmes traduits par ses soins, 2021.

- vendredi 16 avril : Roselyne de Villeneuve, et Broadway de Fabrice Caro, 2020 ; Cécile Narjoux et La Vengeance m’appartient de Marie NDiaye, 2021.

- vendredi 28 mai : Karine Germoni et Histoires de la nuit de Laurent Mauvignier, 2020 ; Adeline Desbois-Ientile et Les Rose fauves de Carole Martinez, 2020.

- vendredi 25 juin : Jacques Dürrenmatt et Peau d'homme de Hubert et Zanzim, 2020 et Gousse et gigot d'Anne Simon, 2020 ; Mathilde Bonazzi et Nous sommes maintenant nos êtres chers de Simon Johannin, 2020.