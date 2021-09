"Lector in poematis" : Le lecteur dans la poésie gréco-latine

Colloque international organisé à la mémoire du Professeur Jacqueline Dangel

***

Programme du colloque

Mercredi 29 septembre après-midi

Accueil des participants

Ouverture du colloque :

Pr. Alain Tallon, doyen de la faculté des lettres, vice-doyen recherche,

Pr. Alexandre Grandazzi, directeur de l’Institut d’études latines et de l’équipe directeur de EDITTA

Avant propos Régine Utard / Bénédicte Delignon

Session 1 : Sociologie du lecteur

Mario CITRONI (Florence) : L'épître poétique et le public augustéen.

Aliénor CARTOUX (Jean Moulin Lyon 3) : « Lire et juger : Auguste, figure de lecteur dans la poésie ovidienne ».

Pause

Session 2 : Forme poétique et construction du lecteur

Antoine FOUCHER (Caen) : Lecteurs et lectures du versus aureus chez Sénèque

Franca Ela CONSOLINO (L’Aquila) : Choix littéraires et sollicitations aux lecteurs dans quelques metra de la Consolatio de Boèce

Jeudi 30 septembre matin

Session 3 : le lecteur mis en scène

Thomas SCHMITZ (Bonn) : Lector in navigio. Les Grenouilles d'Aristophane et les débuts de la lecture littéraire

Julien BOCHOLIER (Sorbonne Université) : Écrits et lecteurs dans la tragédie grecque

Pause

Session 4 : Le poète lecteur

Pierre-Alain CALTOT (Orléans) : L’Énéide et la lecture au « second degré ». Les occurrences de secundus chez Virgile, de la référence intertextuelle au code métapoétique

Franck COLLIN (Université des Antilles) : Quae sublegi tacitus tibi carmina (Buc. 9, 21) – Lectures subreptices et poétique des lecteurs chez Virgile (axe 2)

Jeudi 30 septembre après-midi

Session 5 : Le lecteur, acteur de la création littéraire

Eleni KARAMALENGOU (Athènes) : Le lecteur élégiaque en tant que co-créateur, récepteur et critique du poème : l’exemple des ‘Elégies de Properce

Aline ESTEVES (Montpellier) : « Les lectrices de l’Art d’aimer : des réceptions contradictoires aux représentations louvoyantes »

Thea THORSEN (Norwegian University of Science and Technology) : The Reader of Heroides 15

Pause

Eleonora TOLA (Universidad National de Córdoba) : Ovide et ses lecteurs ou l’agencement poétique de la réciprocité dans l’exil

Giovanna BIFFINO GALIMBERTI (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano) : Si le lecteur est aussi auteur : à propos du rapport dialectique entre auteur et lecteur d’après les Lettres de Pline le Jeune

Vendredi 1er octobre matin

Session 6 : Lecteur réel / lecteur idéal

Flora IFF-NOËL (University of Florida) : Inclusus aut exclusus lector ? Les postures du lecteur chez Catulle

Baptiste BOULINGUEZ-AMBROISE (Sorbonne Université) : Du disciple à l'initié : Circonscrire le narrataire des Astronomica de Manilius

Pause

Benjamin GOLDLUST (Besançon) : Figures et fonctions du lecteur dans les Saturnales de Macrobe

Séverine CLEMENT-TARANTINO (Lille) : Siste gradum : interlocuteurs/interlocutrices et lecteurs (/lectrices ?) dans les poèmes de Martha Marchina (1600-1648)

Vendredi 1er octobre après-midi

Session 7 : Le lecteur rêvé

Michel FARTZOFF (Besançon) :« Pindare et son public : la construction de la réception dans les scholies à Pindare »

Luciano LANDOLFI (Palerme) : Me modo laudabas et carmina nostra legebas (Prop. 2, 24c, 21). Cinzia ‘lettrice modello’, Cinzia ‘giudice’ delle elegie properziane

Thomas BAIER (Würzburg) : Quibus illa lectis rubeat et sit irata : Martial ou la manipulation du lecteur.