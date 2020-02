Le Temps des cathédrales et ses métamorphoses dans l’œuvre d’Ilse et Pierre Garnier (Amiens)

Maison du Théâtre - 8 rue des Majots - Amiens

À l’occasion des 800 ans de la Cathédrale Notre-Dame d’Amiens, l’association Ilse et Pierre Garnier propose une journée d’étude consacrée au couple Ilse et Pierre Garnier, fondateurs du spatialisme en poésie. Dès la fin des années cinquante, Ilse et Pierre Garnier se sont tournés vers la poésie expérimentale.

Cette journée d’étude explorera l’œuvre des 2 poètesr au travers du thème de la cathédrale d’Amiens et plus généralement de l’architecture.

Samedi 7 mars 2020 de 9 h 30 à 17 h

Violette Garnier (présidente de l’association)

Quelques oeuvres méconnues de Pierre Garnier dont Ode aux habitants d’Amiens qui virent terminer la Cathédrale (fin 13e – 14e siècles) et L’anneau d’or d’après « La romance du Sire de Créqui », opéra pour enfants.

Olivier Engelaere (directeur de l’Agence régionale de la langue picarde-

Pierre Garnier, le picard et le Moyen Âge : l’automne d’une vie, l’automne d’une langue ?

Myriam Sunnen (Centre national de littérature du Luxembourg)

« On ne peut parler de Dieu qu’en poésie ».

La culture chrétienne dans l’oeuvre de Pierre Garnier.

Philippe Leleux (éditeur /libraire)

1220 - La cathédrale hissée, depuis la terre tourne plus vite.

Françoise Rouffiat (université de Grenoble)

Cathédrale et allégresse.

Frédérique Guétat-Liviani (directrice éditions Fidel Anthelme X - Marseille)

À l’arbre qui marche.

Giovanni Fontana (poète/ performer )

Pierre Garnier et l’architecture.

Marianne Simon-Oikawa (université de Tokyo)

Esthétique de la « poésie habitable ». Prototypes/Textes pour une architecture

d’Ilse et Pierre Garnier.

Anne-Christine Royère (université de Reims Champagne-Ardenne)

Poésie spatiale et « fenêtres tableaux » : les Fensterbilder. Un livre d’heures d’Ilse Garnier.