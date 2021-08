Le sexe faible ? Femmes et pouvoirs en Suisse et en Europe XVIe-XXe s. (Château de Morges, Suisse, VD)

Le sexe faible?

Femmes et pouvoirs en Suisse et en Europe (XVIe-XXe s.)

Exposition au Château de Morges (Suisse, VD)

Du 3 septembre 2021 au 1er mai 2022

Comment associer « femmes » et « pouvoirs » dans une société qui a fortement limité leurs droits civils et politiques durant plusieurs siècles et qui les a exclues de la sphère publique ?

Jusqu’aux 19e et 20e siècles, les femmes sont considérées comme des mineures et sont écartées des charges politiques ou militaires. Si elles accèdent à certaines fonctions dans le milieu ecclésiastique, c’est généralement sous la tutelle d’une autorité masculine.

Au travers de trois grands axes thématiques – religieux, politique et militaire, soit des espaces de pouvoir a priori essentiellement masculins –, cette exposition met en lumière les marges de liberté, d’autonomie et d’autorité, les engagements individuels et collectifs féminins dans ces domaines. Il s’agit d’exhumer certaines pratiques sociales et culturelles de ces femmes de toutes les classes sociales, du 16e à la fin du 20e siècle.

Mettant en regard les femmes de l’actuelle Suisse romande avec celles d’une grande partie du monde européen, cette exposition rend justice à celles que l’on a trop longtemps invisibilisées et mises aux marges de l’histoire en tant que « sexe faible ».

Avec l'aimable soutien des Soroptimist.

Voir le site du Château de Morges…

*

Soirées conférence et visite guidée

Premiers jeudis du mois, 18h30-21h00

Les premiers jeudis du mois (sauf en janvier, aura lieu exceptionnellement le 13), venez approfondir un aspect méconnu de l'histoire des femmes en Suisse avec un·e spécialiste. Les conférences sont suivies d'une visite guidée de l'exposition.

Conférence et visite guidée gratuite, mais entrée à l’exposition payante.

7 octobre 21: Anne Noschis, Christine de France, fille d'Henri IV, duchesse de Savoie

4 novembre 21: Brigitte Studer, Un long combat: le suffrage féminin en Suisse

2 décembre 21: Madline Favre, Suzanne Necker, une Vaudoise à la tête d’un hospice précurseur à Paris à la fin du XVIIIe siècle

13 janvier 22: Marc Vaucher, Conférence autour de l’union des femmes de Lausanne

3 février 22: Léonard Burnand, Madame de Staël et Napoléon: la plume et le sabre

3 mars 22: Martial Poirson, La force des femmes

7 avril 22: Aline Johner, Le rôle des femmes lors du clivage religieux vaudois de 1845 – Réveil, pétitions et Église libre

Lauriane Savoy, Être femme et monter en chaire? Premières pasteures vaudoises

*

Edit-a-thon

Le samedi 4 décembre 2021, participez à un atelier d'écriture de notices Wikipedia sur les femmes méconnues de l'histoire suisse. En collaboration avec Wikimedia CH. Sur inscription.