Le Recueil Grenet. La poésie sur les rives du Léman au 16e siècle

Présentation publique du "Recueil Grenet", un des fleurons du patrimoine écrit romand, le 28 février 2020 au Palais de Rumine. Un événement co-organisé par la Faculté des lettres de l’UNIL et la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne.

La poésie sur les rives du Léman au 16e siècle

1542 : alors que la Réforme s’étend de Genève à Lausanne, les plus grands poètes français, à l’instar de Clément Marot, trouvent refuge sur les rives du Léman. Gilbert Grenet, marchand genevois amateur de belles lettres, débute alors une vaste anthologie de poèmes dont la copie va l’occuper toute sa vie. Chefs d’œuvre de Marot et de Bèze, chansons militantes en faveur de la nouvelle religion, conseils à la jeunesse et jusqu’à ses propres essais poétiques, ce citoyen ordinaire recueille, transcrit, fabrique en vers la mémoire d’une Romandie en plein bouleversement. À l’occasion de sa numérisation et de sa mise en ligne sur e-codices, le Recueil Grenet, trésor de la Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne et témoignage unique des pouvoirs de la poésie en temps de crise, sera présenté et commenté en public par les meilleurs spécialistes.

*

28 février 2020, 16h30-17h30, Lausanne, Palais de Rumine, Auditoire du Musée de Zoologie, entrée libre.

Présentation et table-ronde avec Marina Bernasconi (e-codices), Guillaume Berthon (Université de Toulon), Estelle Doudet (Faculté des lettres, UNIL), Max Engammare (Ed. Droz, Genève), Ramona Fritschi (BCUL) et Christian Grosse (Faculté de théologie et de sciences des religions, UNIL).

Organisation : Estelle Doudet, Faculté des lettres, UNIL ; Ramona Fritschi, Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne.