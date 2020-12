Le récit, une pratique sensible pour approcher le lieu. Conf. d’A. Mahéo (Paris, en ligne)

En ligne

Le récit, une pratique sensible pour approcher le lieu

Conférence en ligne d’Anaëlle Mahéo

mercredi 16 décembre 2020 à 18H

Dans le cadre du Cycle de conférences 2020-2022

ESPACES ÉCRITURES ARCHITECTURE - LE LIEU : FICTION ET ARCHITECTURE

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris Malaquais et Université Paris Nanterre

Lien pour accéder à la conférence en ligne :

Nous proposerons d’explorer la mise en récit comme pratique sensible pour appréhender le lieu dans la complexité de son vécu. Ce mode d’attention singulier peut nous aider à y déchiffrer l’infra-ordinaire et à en déplier les temporalités. Par son action, le récit pourrait ainsi retisser la toile des interrelations sous-jacentes qui font d’un lieu un milieu.

Quelles peuvent être alors les interactions entre le geste de formalisation qu’est la mise en récit et celui du projet architectural ?

Anaëlle Mahéo est architecte diplômée d’état et doctorante en CIFRE au sein du laboratoire CRH-LAVUE sous la direction de Clara Sandrini et Manuel Bello Marcano. Elle travaille sur la notion de passage à partir de la mise en récit.

Cycle de conférences-débats organisé par P. Hyppolite, F. Moulin et J.P. Vallier dans le cadre du séminaire de recherche ouvert Espaces Écritures Architectures, ENSAPM (dépt THP et Lab. GERPHAU) et Paris Nanterre – CSLF, EA 1586.

