Bibliothèque Mazarine (Paris)

Le Monde de l’imprimé en Europe occidentale (vers 1470-vers 1680).

Pour accompagner les agrégatifs dans la préparation de cette nouvelle question du programme d'Histoire, les conservateurs de la Bibliothèque Mazarine ont conçu plusieurs ateliers-conférences. Le principe est d’aborder l’histoire de l’imprimé dans ses divers aspects (production et marchandisation, régulation, fonctions, réception et usages…), à la faveur de séances thématiques organisées autour de pièces sélectionnées dans les collections. Une attention toute particulière sera consacrée à la manufacture, à la matérialité et aux mutations formelles des objets imprimés.

Ateliers-conférences gratuits, réservés aux étudiants agrégatifs, sur inscription préalable, dans la limite des places disponibles.

- Mardi 8 décembre, 18h15-19h30. L’image & le texte : techniques, procédés, mise en page, XVe-XVIIe s. (Yann Sordet)

- Mercredi 9 décembre, 18h15-19h30 : L’imprimé pamphlétaire, XVIe-XVIIe s.(Christophe Vellet)

- Vendredi 11 décembre, 18h15-19h30. Le monde du livre à Paris (1470-1544) : auteurs, imprimeurs-libraires, pouvoirs et lecteurs (Florine Lévecque)

- Mardi 12 janvier, 18h15-19h30. La Réforme et sa médiatisation par l’imprimé (Florine Lévecque)

- Mardi 19 janvier, 18h15-19h30. L’imprimé et la musique : typographie et édition musicales, XVe-XVIIe s. (Yann Sordet)

- Mardi 9 février, 18h15-19h30. L’objet typographique : fabrique, formes et usages des caractères, XVe-XVIIe s. (Yann Sordet)

- Mercredi 10 février, 18h15-19h30. Les Plantin-Moretus : une grande entreprise européenne entre Renaissance et âge Baroque, XVIe-XVIIe s. (Christophe Vellet)

Précisions & inscriptions ici. : https://forms.gle/BaJV3rY6JaCb3aC27