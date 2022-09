Adresse :

Le Molière imaginaire : du théâtre au cinéma

Rétrospective à la Cinémathèque suisse, dirigée par Valentine Robert et Lise Michel

Du 8 au 30 novembre 2022

Dans le cadre du 400e anniversaire de la naissance de Molière et en lien avec un séminaire de Master donné à l'Université de Lausanne par Lise Michel et Valentine Robert, le Centre d’études théâtrales de l’UNIL et la Cinémathèque suisse s’associent pour proposer, du 8 au 30 novembre 2022, une rétrospective intitulée « Le Molière imaginaire: du théâtre au cinéma ».

Loin de s’en tenir à des captations de mises en scène, le cinéma s’est emparé de l’œuvre de Molière pour en exploiter et en révéler, avec ses propres moyens, les potentialités spectaculaires et herméneutiques. Le personnage même de Molière a fasciné les scénaristes français, et dès le début du XXe siècle, l’assimilation entre sa vie et son œuvre a été l’un des terrains de prédilection de réécritures et de fantasmes biographiques témoignant de – et participant à – la construction d’une véritable mythologie de l’histoire littéraire.

La sélection présentée à la Cinémathèque suisse vise à mettre en lumière toute la richesse et la diversité des productions cinématographiques dérivées de l’œuvre de Molière. Elle inclut à la fois des adaptations cinématographiques de ses textes, des films inspirés par la vie de l’auteur, et des films racontant la mise en scène de ses pièces. Les productions présentées traversent tous les genres et toute l’histoire du cinéma, depuis les premiers films (avec des projections inédites de films redécouverts dans les archives françaises), jusqu’aux productions les plus contemporaines qui mettent Alceste à bicyclette ou Romain Duris en perruque. On y explorera des propositions aussi diverses que le Tartuffe expressionniste de Murnau ou celui, troublant, de Depardieu d’après Lassalle, le Dandin politisé de Planchon, ou, après la version de Bluwal avec Michel Piccoli en décors naturels, le rêve de Roger Vadim d’un Don Juan au féminin, incarné par Brigitte Bardot. On pourra comparer la figure de Molière vue par Mnouchkine, Corbiau, Tirard ou même Robert Wilson, dans une Vie de Molière expérimentale cadrée par Renato Berta. Le cinéma suisse sera d’ailleurs à l’honneur avec la présentation du film du réalisateur et photographe Yvan Dalain, Monsieur Molière aux champs.

La séance qui ouvrira la rétrospective le 8 novembre 2022 à 18h30 sera présentée par Lise Michel et Valentine Robert, et accompagnée en live au piano par le musicien Enrico Camponovo.

Elle mettra en lumière les appropriations de Molière dans le cinéma des premiers temps, de Léonce Perret à Max Linder en passant par les vues documentaires et le Film d’art. Chaque séance de la rétrospective sera brièvement introduite par un·e étudiant·e de l’UNIL.

