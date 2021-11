Adresse : Bordeaux OARA / MÉCA / 5 Parvis Corto Maltese - 33800 Bordeaux

Dates des inscriptions : Du Lundi 08 Novembre 2021 au Lundi 06 Décembre 2021

Vendredi 10 décembre - Programme

09h30 - Accueil café à La MÉCA

10h00 > 11h00 - Conférences

+ "Mimes et clowns : histoires croisées" par Eléonore Martin

+ "La méthode du montage. Croiser les arts du mime et du geste, le cinéma et la bande-dessinée pour enrichir les écritures scéniques contemporaines" par la Compagnie Troisième Génération

11h00 > 13h00 - Atelier de pratique

Jauge limitée - 14 places.

Animé par Claire Heggen, pédagogue mime - Théâtre du Mouvement

OU 11h00 > 13h00 - Rencontre avec Cédric Paga dit "Ludor Citrik"

13h00 > 14h30 - Buffet offert par l'OARA

14h30 > 16h00 - Conférences

+ "Marcel Marceau : prolongement mim-éthique?", par Claire Olivier

+ "Si Decroux était brésilien : une approche anthropophagique du mime corporel", par Georges Mascarenhas

+ "Mime et arts du geste extra-européens", par Véronique Muscianisi

16h00 > 18h00 - Atelier de pratique

Jauge limitée - 20 places.

Animé par Elena Serra, pédagogue mime.

***

Samedi 11 décembre - Programme

09h15 - Accueil café à La MÉCA

09h40 > 11h00 - Conférences

+ "Ecosophie du corps", par Jean-Marie Pradier

+ "Les neurosciences contemporaines au service des arts du mime et du geste", par Yves Marc

+ "Apports fondamentaux du mime corporel dans la pratique de la capture de mouvement", par Georges Gagneré

11h00 > 13h00 - Atelier de pratique

Jauge limitée - 14 places.

Animé par Ivan Bacciocchi, pédagogue mime.

OU 11h00 > 13h00 - Rencontre avec Romuald Collinet/Cie la Pendue

13h00 > 14h30 - Buffet offert par l'OARA

14h30 > 15h30 - Conférences

+ "Regards croisés sur l'héritage et les pratiques actuelles du mime au Québec", par Francine Alepin et Laurence Castonguay Emery

+ "Analyser, noter et transmettre 'Le duo amoureux' d'Etienne Decroux par la notation Laban", par Aurélie Berland et Marion Rhéty

+ "La conservation audiovisuelle des spectacles étiquetés 'arts du mime et du geste' : l'étude de cas So Mim", par Géraldine Moreau

15h30 > 16h30 - Discussion et conclusion