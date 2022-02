Adresse : Médiathèque Louis Aragon 54 rue du Port - 72000 Le Mans

Le livre au Mans et dans le Maine



Journées d’études organisées par Christine Bénévent, Thierry Claerr, Nadine Férey-Pfalzgraf, Rémi Jimenes, Sophie Renaudin, Aurélien Ruellet et Toshinori Uetani



Médiathèque Louis Aragon

mediatheques.lemans.fr





En présentiel (passe vaccinal obligatoire).



Retransmis en ligne. Inscription et lien sur demande : aurelien.ruellet@univ-lemans.fr







Vendredi 25 mars

Session 1 : « La librairie mancelle, ses réseaux et ses acteurs »



9h – Accueil des participants

9h30 – Thierry Claerr (Ministère de la culture et centre Jean-Mabillon) : Aux origines de la librairie mancelle : l’officine kerverienne au XVIe siècle

10h – Rémi Jimenes (Université de Tours, CESR) : Les réseaux manceaux de Charlotte Guillard, femme imprimeur parisienne

10h30 – Discussion et pause

11h – Jean-Pierre Epinal (Société d’agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe) : Imprimeurs et libraires manceaux du xviiie siècle : le temps des mutations (1701-1789)

11h30 – Lauréna Salion (Le Mans) : Renée Diveau, une marchande-libraire du Mans (1704-1778)

12h – Discussion

12h15 – Présentation par Nadine Férey-Pfalzgraf (BnF, Bibliothèque de l’Arsenal) du livre de vente (1759-1771) du libraire manceau Jean-François Le Barbier.

12h45 – déjeuner

Session 2 : « La scène littéraire et savante du Haut-Maine »

14h30 – Daniele Speziari (Université de Ferrare) : Un « trésor » du noël manceau : le recueil factice BL 8° 1974 de la Bibliothèque du Mans

15h – Oury Goldman (Temos) : Du Mans au Monde : penser le globe depuis le Maine du xvie siècle (Pierre Belon, La Croix du Maine, Pierre Massé)

15h30 – Discussion et pause

16h – Daniel-Odon Hurel (CNRS-PSL-LEM, UMR 8584) : La bibliothèque de l'abbaye de Solesmes sous dom Guéranger

16h45 – André Lévy (La Province du Maine) : Les mauristes des abbayes mancelles dans la scène savante du Maine et des pays armoricains au XVIIIe siècle

17h15 – Discussion

17h30 – Promenade dans le vieux Mans

20h – Dîner offert aux participants





Samedi 26 mars 2022



9h15 – Présentation des collections de bois gravés du Musée de Tessé

Session 3 : « Bibliothèques et lecteurs du Haut-Maine »



10h30 – François Lenell (Ministère de la Culture) : La bibliothèque du couvent de la Mission

11h00 – Tiphaine Foucher (BnF) : La Bibliothèque de l’abbaye Saint-Vincent du Mans

11h30 – Discussion et pause

12h00 – Déjeuner



13h45 – Mathilde Chollet (Larhra, Temos) : Dans les bibliothèques de la noblesse du Maine : lecteurs et lectrices des Lumières

14h15 – Aurélien Ruellet (Le Mans Université, Temos) et Toshinori Uetani (CNRS-CESR) : Autour de la Bibliothèque de La Croix du Maine

14h45 – Discussion

16h30 – Fin des journées