Université d'Avignon

COLLOQUE

LE GESTE DE LA TRANSMISSION : DU CORPS A L’ESPRIT

(Autour de Boxing Shadows de Timothy Daly au Théâtre des Carmes à 18h)

Le Lundi 12 Juillet de 10h à 17h30 à l’Université d’Avignon

organisé par

Isabelle Starkier, MCF en Etudes Théâtrales à l’Université d’Evry et Metteure en scène

et Joelle Richetta, MCF en Communication à l’Université d’Avignon et comédienne (Laboratoire SLAM de l’Université d’Evry axe Recherche-Création Théâtre)

La question du « geste de la transmission : du corps à l’esprit » touche au dilemme. Transmet-on un art ou une technique ? Sport et art se rejoignent pour questionner le geste de la transmission et ce qu’on y dépose : du visible ou de l’invisible ? Quand on se réfère à Mohamed Ali qui parlait de voler comme un papillon et piquer comme un abeille, on fait basculer le sport et la boxe en particulier comme un art de la stratégie, un art gestuel, de l’Art tout simplement. Art de l’artisan qui travaille sa création par la technique. Art du geste comme toute la famille théâtrale de la commedia dell’arte à Lecoq nous l’enseigne. Autour de la pièce Boxing Shadows qui, comme nombre de pièces de théâtre sur la boxe, travaille la question du sport comme apprentissage et comme passation de règles tant visibles qu’invisibles, qui noue la relation à soi et aux autres, nous souhaitons réfléchir à l’articulation du sport à l’art au travers du geste. Transmission, sublimation, dépassement de soi, de ses limites : en touchant à l’intime et à l’absolu, que peut-on transmettre dans le sport ou dans l’art en dehors de la technique qui appartienne au geste ? Et que représente aujourd’hui le geste de la transmission : permet-il de dépasser la posture par l’enracinement dans une identité corporelle qui transcenderait l’identité culturelle, voire cultuelle? Permet-il de passer d’une génération à l’autre un geste de connaissance ou de reconnaissance ? Est-il un geste vers l’universalité de l’humanité, au cœur même de l’art et du sport – là où la compétition, l’affrontement, le conflit se transcende en dialogue et en langage commun ?

PROGRAMME : 10-13h/14h30-17h30 (Salle E01)

Matin : Sport et Art : le technique de la transmission

Accueil des participants à partir de 9h30 et allocution d’introduction à 10h

Sylvie Roques : « Rumble in the jungle : la stratégie de l'endurance chez Mohamed Ali »(10h15-10h45)

Georges Vigarello : « La boxe, un art total » (10h45-11h15)

Pause café

Pierre Philippe-Meden : « Le Cirque : une esthétique de la symbiose »(11h30-12h)

Joelle Richetta : « Le corps imaginaire : de l’esprit au geste créateur dans l’art du masque » (15h15-15h45)

Discussion avec la salle

Pause Déjeuner : 13-14h30

Après-midi : Art et corps : la transmission de l’invisible

Introduction à 14h30

Serge Ouaknine : « Le geste vital, le geste ponctuel de l'acteur de Stanislavski à Grotowski » (14h45-15h15)

Michelle Brûlé : « Du sens aux sens : le théâtre et sa transmission » (15h15-15h45)

Pause café

Isabelle Starkier: « Autour de Boxing Shadows : les enjeux de la métaphore au théâtre » (16h-16h30)

Joseph Paleni : « Vers un théâtre populaire contemporain : pour un théâtre du risque et de la nécessité »(16h30-17h)

Discussion avec la salle