Le Géomètre et le vagabond. Espaces littéraires de Rudyard Kipling

Élodie Raimbault

UGA Éditions, 2021

*

Pages : 171

Prix : 30 €

EAN13 : 9782377471898

*

L’imaginaire à l’œuvre chez Kipling est à la fois issu d’une approche presque géométrique de l’espace et d’une rêverie du territoire, associative et matérielle ; le même monde est vu par un géographe et un vagabond, par un militaire et un enfant, par un administrateur et un nomade. L’autrice nous convie à une expédition géopoétique des textes de Kipling. Les deux premières parties de l’ouvrage posent le cadre de l’œuvre kiplingienne. Analyse qui se complexifie de manière très originale lorsqu’elle se déploie comme diffractée, telle un éventail, pour lire les textes de Kipling du point de vue de la géographie mais également tenter d’envisager les espaces littéraires et livresques comme la représentation matérielle d’un imaginaire complexe, sans cesse recomposé et réinventé. Écrit avec précision et clarté, nous saisissons ici, sans jargon, l’état de la critique sur Kipling, la complexité d’écriture de son œuvre mais aussi de sa lecture au fil des générations.

Élodie Raimbault nous explique pourquoi les liens entre territoire, espace et lieu méritent d’être explorés dans leur dimension historique, géographique, politique et idéologique mais aussi esthétique.

*

TABLE DES MATIERES :

Remerciements

Abréviation

Introduction

Première partie Poétique de l’Empire, colonisation de l’espace poétique

Chapitre 1 Géographie,

Chapitre 2 L’ailleurs : entre la fin de l’aventure et l’ouverture au nomadisme

Chapitre 3 La mosaïque de l’Empire, espace à administrer

Chapitre 4 La dialectique de la possession et de l’appartenance

Deuxième partie Des espaces propices aux ouvertures imaginaires

Chapitre 5 L’espace enfantin et ludique

Chapitre 6 L’espace magique et fantastique

Chapitre 7 Ouverture par l’imaginaire indien

Chapitre 8 L’espace de la technique, espace sans distances

Chapitre 9 Invention d’un espace textuel et littéraire

Troisième partie Géographie et fiction

Chapitre 10 L’imaginaire lié à l’Orient : au-delà de l’orientalisme

Chapitre 11 La tentation de l’anglicité

Chapitre 12 Topiques kiplingiennes

Conclusion

Bibliographie

Index

*

