En ligne (ENS Lyon)

Au cours de la première journée du Laboratoire Junior FIGÉE, consacrée à la définition des différentes acceptions du terme « génie » dans les discours savants et théoriques des XVIIe et XVIIIe siècles, est apparue comme une nécessité l’approche du « génie » au prisme du genre.

En effet, si rien ne permet a priori d’affirmer que le génie soit exclusivement masculin, il convient de remarquer dans les textes de l’époque une écrasante majorité d’occurrences décrivant des hommes glorifiés pour leur perception du « génie » poétique de la langue ou de considérations sur le génie de telle ou telle profession exclusivement masculine.

Du génie d’abord perçu collectivement au génie de plus en plus individualisé – philosophique, poétique ou même scientifique – les textes paraissent ainsi résister à une inclusion des femmes d’Ancien Régime qui se retrouveraient reléguées hors de toute génialité. Pourtant, si l’on s’en tient à l’identification du génie particulier avec un « démon » telle qu’elle était si courante à la Renaissance , n’est-il pas encore possible de trouver au XVIIe siècle ne seraient-ce que les traces d’un « mauvais génie » féminin dans les nombreux récits de possessions et d’exorcismes ? À une période où les chasses aux sorcières font encore rage, où les sages-femmes sont progressivement inféodées aux médecins, où les épistolières doivent se ranger aux règles du bon goût et de la pudeur telles que définies par des auteurs de traités de civilité, est-il possible de déceler quelque part dans les textes d’Ancien Régime une description du génie qui ne soit pas en fait exclusivement masculine ? Au XVIIIe siècle, Diderot lui-même ne considérait-il pas, suivant en cela Aristote et Galien, que les femmes pussent transmettre du génie à leurs enfants sans en être elles-mêmes pourvues ? En faisant des femmes des êtres « mutilés et imparfaits » par rapport aux hommes, la tradition scolastique a-t-elle également amputé les femmes de toute possibilité d’être géniales ? Toutes ces questions sont autant d’invitations à explorer, sous l’angle de la notion de génie, des textes écrits non seulement sur les femmes, souvent pour des femmes, et – pourquoi pas même ? – par des femmes.

Programme :

13h45 : Ouverture, Sacha Grangean (École normale supérieure de Lyon)

14h : Conférence inaugurale

« Du génie et de la grâce. Le genre etles passions au XVIIe siècle » Lucie Desjardins (Université du Québec à Montréal)

15h Signes et symptômes d'un génie féminin au XVIIe

(modération Madeleine Savart - Université Jean Monnet Saint-Étienne / Université de Montréal)

« "Le concept de génie dans l'oeuvre de Poulain de la Barre » Clément Raymond (Université Lyon 3)

«Le génie mélancolique dans les lettres d’Élisabeth de Bohêmeet de Marie-Madeleine de Lafayette » Emma Gauthier-Mamaril (Université de Montréal)

16h15 Créatrices et créatures,

(modération Élisabeth Vuillemin - Université Lumière Lyon II)

« Du démon au bon génie : les sylphides du XVIIIe siècle » Marine Bastide Sousa (Université de Lille)

« Le génie vu par les femmes dramaturges » Perry Gethner (Oklahoma State University)

« Génie féminin dans un monde d'homme - lecas des femmes sculptrices dans la secondemoitié du XVIIIe siècle » Tara Cruzol (Université Toulouse II Jean Jaurès)

17h50 Mot de la fin, Christine Planté (Université Lumière Lyon II)