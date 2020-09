Université Côte d'Azur, Nice

Le Futurisme à l'Hôtel Negresco et l'avant-garde des années trente sur la Côte d'Azur

Colloque international interdisciplinaire organisé par

Serge Lorenzo Milan (Université Côte d'Azur - LIRCES),

Barbara Meazzi (Université Côte d'Azur - CMMC)

et Rossella Lorenzi (Université Côte d'Azur - CMMC)

dans le cadre du projet « RAG - Relire les Avant-Gardes », avec le soutien de l'EUR CREATES et de la Ville de Nice.

Jeudi 8 octobre 2020

10h00 - 17h30

Programme

10h00 : Ouverture - Barbara Meazzi (UCA – CMMC)

10h10 : Introduction - Serge Lorenzo Milan (UCA – LIRCES)

Le Futurisme à Nice (Modérateur : Serge Lorenzo Milan)

10h30 : Matteo Fochessati (Wolfsoniana - Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Genova), I ceramisti futuristi di Albisola all’Hôtel Negresco

11h00 : Enrico Bittoto (Collettivo “Ultimi futuristi”), Marisa Mori al Negresco: una “futurista privata”. Analisi del circuito di mostre futuriste sull’asse italo-francese attraverso l’opera di una aeropittrice “indipendente” (1931-1940)

11h30 : Enrico Barbieri - Giacomo Coronelli (Chercheurs indépendants, Milano), Fillìa manager artistico: appunti per una ricerca

12h00 : Monica Biasiolo (Universität Augsburg), La Grande Assente. Frattura e disincanto della Germania di fronte all’Esposizione di Nizza del 1934

12h30 : Discussion et pause

La révolution culinaire et musicale (Modératrice : Barbara Meazzi)

14h30 : Antonella Mauri (Université Lille 3), Umberto Notari e « La Cucina Italiana ». Un nuovo concetto del cibo alla portata di tutti

15h00 : Rossella Lorenzi (Université Côte d’Azur), Mangiare con arte per agire con arte. Gli aerobanchetti negli anni Trenta tra Francia e Italia

15h30 : Gaia Palesati (Accademia di Musica Stefano Strata, Pisa), Aldo Giuntini, il futurista: i brani sintetici

16h00 : Vincenzo Pernice (Università IULM), « Verso una nuova morale cannibale »: cucina futurista e antropofagismo letterario

Le Futurisme entre France et Italie (Modératrice : Rossella Lorenzi)

16h30 : Maria Elena Versari (University of Pittsburgh), Esposizioni futuriste e diplomazia franco-italiana negli anni Trenta

17h00 : Discussion et conclusion

Présentation du colloque :

Du 30 mai au 12 juin 1934 avait lieu à l'Hôtel Negresco de Nice une exposition d'œuvres de l'avant-garde futuriste, qui avait vu le jour entre Paris et Milan, en février 1909 : le manifeste de fondation de F.T. Marinetti avait alors fait date, en inaugurant la saison des avant-gardes, mouvements artistiques emblématiques du XXesiècle.

À partir du catalogue de cette exposition encore très peu étudiée, nous nous proposons d'une part de revenir sur les œuvres en question, sur leurs auteurs, leurs modalités d'exposition, et d'autre part sur le contexte artistique, culturel et politique avant-gardiste international des années trente, principalement entre la France et l'Italie mais sans exclure d'autres contributions européennes ; enfin, plus localement, sur les artistes, les œuvres, les archives, les collections pertinentes et les fortunes liés à cette période dans leurs dimensions azuréenne et niçoise.

Par ailleurs, l'exposition du Negresco ayant été couronnée par un banquet aéro-futuriste présidé par Marinetti, le colloque sera l'occasion de réfléchir au lien entre l'esthétique futuriste et la nouvelle conception de la cuisine et du banquet futuriste, explorant les formes et les codes de la convivialité littéraire bouleversée par les avant-gardes.

Ce colloque se déroulera grâce au soutien de la Ville de Nice et de l’Académie 5 (projet IDEX), sous l'égide de laquelle nous avons entamé depuis 2016 une réflexion approfondie sur les avant-gardes au sein de l’Observatoire des Révolutions Artistiques. Notre point de départ avait été le legs des archives de Noëmi Blumenkranz-Onimus, chercheuse au CNRS et niçoise d’origine, qui nous a été généreusement cédé par la famille lors de sa mort. À partir de ces documents, nous avons organisé quatre colloques internationaux et plusieurs séminaires, et nous avons établi des collaborations scientifiques autour des avant-gardes et des néo-avant-gardes en matière de création et d'imaginaire, aussi bien dans des perspectives synchronique que diachronique, en nous recentrant cette fois de manière très spécifique sur Nice et la Côte d’Azur.

