Colloque en ligne

Le désir de belle radio aujourd'hui. La fiction

Colloque en ligne organisé par l’EA 1573 de l’université Paris 8 (Éliane Beaufils)

et le laboratoire Rirra 21 de l’université Paul-Valéry Montpellier 3 (Pierre-Marie Héron, Florence Vinas-Thérond)

en partenariat avec l’Institut national de l’audiovisuel (INA)

Jeudi après-midi 20 mai et vendredi 21 mai 2021

Lien d'accès :

https://zoom.us/j/94118431711?pwd=KzZjakpTK0hTc1FSRzJQY2hwUFBjZz09

​La radio est un média souvent minoré et un terrain de création peu exploré alors que, suivant une étude récente, elle reste le média préféré des Français. Où en est aujourd’hui le désir de belle radio aujourd'hui, dans le domaine de la fiction ? Au moment du Festival Longueur d’ondes 2020, un manifeste des Sons Fédérés alertait sur les dérives industrielles de la production sonore en ligne, liée à la montée en puissance des intérêts d’argent dans le secteur des podcasts audio. Les Sons Fédérés dénonçaient, chez les acteurs de ce nouveau marché, « une récurrente méconnaissance de l’histoire de la radio et des expressions sonores les plus diverses », et, dans les productions de leurs studios, une « standardisation des formats d’écriture sonore au profit d’une manière de raconter des histoires centrées sur une voix narrative (storytelling promu par le podcast nord-américain) », qui contribue à une « standardisation de l’écoute ». Pour prendre du recul (les vingt dernières années) et mettre les choses en perspective, le colloque des 20-21 mai prochains a choisi d'associer à des interventions d'universitaires et de l'Ina, l'approche de producteurs, réalisateurs, auteurs de fictions radiophoniques en France et au-delà, oeuvrant à/pour France Culture (le plus grand producteur français), France Inter, Arte Radio ou des radios associatives produisant de la fiction, et, en Belgique, l'Atelier de création sonore radiophonique (ACR) et la RTBF. Il reviendra sur certaines écritures, leur "mise en scène" radiophonique, ainsi que sur les modes de production et de diffusion des créations.

Programme

Jeudi 20 mai après-midi

14h Ouverture

Modération : Alexandre Plank

14h15 (plénière) Blandine Masson

Une vie avec la fiction radiophonique, à France Culture

15h15 Marion Chénetier-Alev

Que récompense-t-on ? ou les critères de la belle fiction

Pause

Modération : Pierre-Marie Héron

16h Sebastian Dicenaire

De la poésie sonore à la fiction audio

16h30 François Pérache

La fiction radio comme jeu de piste

17h-18h Table ronde 1, animée par Éliane Beaufils

Avec : Emmanuelle Pireyre, Sebastian Dicenaire, François Pérache, Sophie Bocquillon

Écrire/adapter des fictions pour la radio : formes, théâtralité et publics

Vendredi 21 mai / Matin

9h15 Ouverture

Modération : Eliane Beaufils

9h30 (plénière) Helga Finter

Théâtres dans la tête

10h30 Élie Olivennes

Poétique de la fiction radiophonique

Pause

Modération : Christophe Deleu

11h15 Alexandre Plank

Dialogue avec Noémie Fargier

11h45 Noémie Fargier

Sortir (de l'esthétique) du studio

Pause déjeuner

Vendredi 21 mai / Après-midi

Modération : Florence Vinas Thérond

14h Laurent Demanze

Enquêtes à la maison de la radio : les explorations du terrain radiophonique selon Pierre Senges

14h30 Fabien Gris

Les fictions radiophoniques de Tanguy Viel : des images aux paroles

Pause

Modération : Marion Chénetier-Alev

15h15 Caroline Dhénin

Panorama de la fiction de création dans les collections de l’INA.

15h30 Christophe Rault

Entendre et faire entendre

16h Christophe Deleu et Marine Angé

Les formats radiophoniques actuels de la fiction (à partir du podcast Fins du monde)

16h30-17h30 Table ronde 2 animée par Christophe Deleu

Avec : Blandine Masson, Christophe Rault, Alexandre Plank

Aspects économiques et culturels de la production de fiction radio aujourd’hui.