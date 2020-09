Université de Londres à Paris (Zoom)

Le Corps à la besogne. Genre, travail, migration

Le programme du séminaire de recherche à l’Université de Londres à Paris, “Le Corps à la besogne : Genre, travail, migration,” est désormais disponible sur le site web ULIP.

6 octobre : Leslie Barnes, Australian National University

Titre : Cambodia’s “Wandering Souls” : Migratory Labour and the Promise of Connection

20 octobre : Eva Raynal, Aix-Marseille Université

Titre : Déportées, exploitées, déshumanisées : La condition féminine dans les camps de concentration nazis

3 novembre : Anna-Louise Milne, University of London in Paris

Titre: Gendering "Hospitality" : Volunteer Labour and (Im)Mobile Men

17 novembre : Antonia Wimbush, University of Liverpool

Titre : BUMIDOM : The French Dream? Caribbean Migration in Literature and Culture

1 décembre : Ieva Snikersproge, Institut des Hautes Études Internationales et du Développement

Titre : On Emancipation and Exploitation through Unpaid Reproductive Labour : Some Evidence from Urban-to-Rural Migration in France

15 décembre : Keynote speaker : Manuela Martini, Université Lumière Lyon 2

Titre : Unpaid Work in Context(s) : Labour Migration, Gender and the Varieties of Home-work

*Les séances se dérouleront entre 12h30 et 13h30 (CEST), et les interventions se feront en anglais et/ou en français.

Veuillez contacter leslie.barnes@anu.edu.au pour vous inscrire.