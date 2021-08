Colloque interdisciplinaire

« Le corps acteur – Il corpo attore – Schauspielkörper – The Acting Body »

Jeudi 18 novembre 2021 - 8h30 au Samedi 20 novembre 2021 - 13h30

Université de Lausanne, Château de Dorigny - et Amphipole

Le colloque d’inauguration du Centre d’Études théâtrales (CET) de l’Université de Lausanne, organisé en collaboration avec la Société Suisse du Théâtre, vise à favoriser des rencontres et collaborations transdisciplinaires et interinstitutionnelles, dans un environnement de recherche national original, articulant des Hautes Ecoles Universitaires et des Hautes Ecoles Spécialisées.

Il a pour ambition de manifester le dynamisme et la variété des recherches en études théâtrales menées au CET et dans les universités romandes partenaires du programme de spécialisation en Études théâtrales (soutenu par le Triangle AZUR), ainsi que la richesse des partenariats avec la Haute Ecole des Arts de la Scène (La Manufacture) à Lausanne, l’ITW de Berne, la Haute École d’Art de Zürich (ZHdK) et l’Accademia Teatro Dimitri (ces deux derniers partenaires par l’intermédiaire de la SST).

Le colloque portera sur la question du « corps acteur », emblématique du type de recherche général qui pourra être mené au CET de façon interdisciplinaire et transhistorique. L’objectif immédiat du colloque sera, à partir de ce thème commun, de favoriser les échanges entre les chercheurs, et d’articuler les perspectives développées au sein de chacune des institutions. À plus long terme, il s’agit de mettre en place un réseau suisse de recherche théâtrale entre universités et HES.

Cet événement se déroulera sur deux jours et demi :

jeudi 18 novembre 2021 (8h30 - 17h) : « L’interdisciplinarité en actes » (travaux des membres du CET et des partenaires romands du Programme de spécialisation en Études théâtrales)

Vendredi 19 novembre 2021 (9h - 16h30) : Présentation des activités des unités de recherche invitées (ZHdK et Accademia Teatro Dimitri). Soirée d’inauguration du CET avec un hommage à Béatrice Perregaux.

Samedi 20 novembre 2021 (9h - 12h30) : Table ronde « Développer les études théâtrales en Suisse romande » avec, notamment, la Société Suisse du Théâtre (SST), l’Institut für Theaterwissenschaft de Berne (ITW), les Archives suisses des arts de la scène (SAPA), la Haute école des arts de la scène (La Manufacture).

La table ronde sera précédée de conférences sur l’histoire des études théâtrales en France, en Suisse alémanique et en Allemagne.

Programme détaillé…