Le Cliché romantique (1798-1830)



Constructions et variations d’un objet littéraire



Colloque international



19-20 mai 2022, Université de Paris

JEUDI 19 MAI







9h Accueil des participants



9h30 Ouverture : Pauline Hortolland (Université Paris Cité) et Florence Schnebelen (Université de Haute-Alsace)



10h John-Erik Hansson (Université Paris Cité), “L’idélogie romantique”







10h45-11h Pause







Session 1 : Naissance du cliché



modération : Florence Schnebelen







11h Bernard Franco (Sorbonne Université), “La Fleur bleue : Naissance d’un cliché romantique ”



11h45 Romain Debluë (Institut Catholique de Paris), “Hegel, Novalis, le romantisme et la mort de l’art : un berceau dans une tombe”











12h30-14h Déjeuner











Session 2 : Construire le cliché



modération : Baptistin Rumeau







14h Aurélie Frighetto (Sorbonne Université), “Le role des dictionnaires dans l’élaboration des clichés romantiques”



14h45 Edern de Barros (Université Paris Nord), “Le cliché du sensualisme chez les romantiques”







15h30-15h45 Pause









Session 3 : Jouer avec le cliché



modération : John-Erik Hansson







15h45 Daniela Garofalo (University of Oklahoma), “Sense and Sensibility and the Comedy of Cliché”



16h30 Carsten Meiner (University of Copenhagen), “Topoi of romantic love and the aesthetics of prostitution. Flaubert’s L’Education sentimentale”













VENDREDI 20 MAI







9h Accueil des participants



9h30 Keynote speech : Nicholas Halmi (Oxford University)







10h30-10h45 Pause







Session 4 : Textures et sens du cliché



modération : Pauline Hortolland







10h45 Hannah MacAuliffe (University of York), “Artist or Genius — or Mystic — or Madman ? William Blake and the materiality of his medium”



11h30 Massimo Blanco (Université La Sapienza de Rome), “De l'écriture qui peint à la désignation graphique: dynamique d'un cliché romantique”









12h15-14h Déjeuner









Session 5 : Prolongements. Evolution du cliché romantique dans le long XIXe siècle

modération : Benoît Berthelier







14h Patricia Aparecida Guimaraez de Souza (Université de Sao Paulo), “Réélaboration du cliché romantique chez Alfred de Musset et Alvares de Azevedo”



14h45 Guillaume Broillet (Université de Genève / Freiburg Universität), “Reflets du romantisme dans l’oeuvre de Nietzsche”







15h30 Conclusion et Pot de fin

*

Le colloque se déroulera sur le campus de l'Université Paris Cité, Amphithéâtre Alan Turing, Bâtiment Sophie Germain, Place Aurélie Nemours, 75013 Paris.

Toute personne intéressée est la bienvenue.

Il sera également possible de suivre les communications à distance. Vous pouvez contacter leclicheromantique@gmail.com afin d'obtenir le lien d'accès sur Zoom.