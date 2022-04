Résumé

À l’occasion du quadricentenaire de Molière et de la reconstitution exceptionnelle du Malade imaginaire à l’Opéra royal de Versailles, L’avant-scène théâtre a suivi le travail passionnant de l’Atelier Théâtre Molière Sorbonne, dont le projet inédit est de matérialiser, par une représentation théâtrale historiquement informée, l’état le plus avancé des recherches sur les arts du spectacle de l’Âge classique. Avec Sganarelle ou le Cocu imaginaire, elle vous dévoile deux pièces montées comme à leur création, selon les règles artistiques et le savoir-faire du Grand Siècle du théâtre.

Sommaire

Avant-propos:

Retrouver Molière, par Violaine Bouchard

L’affiche

> Le Malade imaginaire

Commentaires:

Molière et l’art de jouer, par Georges Forestier

Le Malade imaginaire, comédie-ballet ou satire médicale, par Georges Forestier

De la théorie à la pratique, entretien avec Georges Forestier et Mickaël Bouffard, par Jean Talabot

Une création en cinq chantiers, par Violaine Bouchard et Jean Talabot

> Sganarelle ou le Cocu imaginaire

Introduction, par Georges Forestier

Le texte de la pièce, précédé de l’Avant-propos

Dossier spécial : Quadricentenaire Molière

Une saison hommage, par Jean Talabot

Jouer et mettre en scène Molière aujourd’hui :

- La meilleure école de théâtre, par Rodolphe Fouano

- Un enjeu sociétal, par Rodolphe Fouano

L’agenda

Lire