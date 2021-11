On connaît Jacques Prévert, le poète préféré des Français, dont le nom orne les frontons de nombreux établissements scolaires… Mais il est temps de le sortir des classes d'école ! Par ce portrait tragi-comique d'un anticonformiste aujourd'hui institutionnalisé, Laurence Perrigault rend à l'œuvre prévertienne sa force poétique en la replaçant au cœur de l'effervescence artistique et politique de l'entre-deux-guerres. On redécouvre avec délice les films, poèmes, chansons, textes de théâtre, inventaires et autres cadavres exquis de Prévert, nourris par ses amitiés et rencontres (les copains de la rue du Château, les surréalistes et leurs dissidents, les Lacoudem, le groupe Octobre). Des photos inédites tirées des archives familiales illustrent cet ouvrage, véritable porte d'entrée dans la vie et l'œuvre de Prévert.

Laurence Perrigault est maîtresse de conférences à l'université de Nantes. Ses recherches portent sur les interactions entre l'art et la littérature, principalement sur la question photographique pendant les années 1920-1930. Autrice d'études liées à Jacques Prévert et à ses amis artistes, elle a récemment assuré, avec Patrice Allain, le commissariat scientifique de deux expositions présentées à la Maison Jacques-Prévert et a contribué à la section « engagement » de l'exposition Dora Maar présentée au centre Pompidou et à la Tate Modern.

Lire un extrait.