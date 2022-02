Un essai pour rendre compte de l'architectonique d'Aby Warburg (1866-1929) en resituant ses travaux à l'intérieur de son projet d'anthropologie générale de l'expression : Lara Bonneau montre, à partir d'un texte aussi peu connu qu'important, que l'invention de l'iconologie, qui a rendu l'historien de l'art célèbre, était sous-tendue par une ontologie puisant à diverses sources, aussi bien philosophiques, psychologiques et biologiques qu'historiques.

Relire l'œuvre d'Aby Warburg à la lumière de ses Fragments sur l'expressionpourrait sembler téméraire, tant ce texte labyrinthique paraît à première vue obscur, sibyllin. En s'appuyant sur leurs points saillants, sans prétendre à l'exhaustivité, l'auteure entend montrer que les Fragments contiennent in nuce la structure du projet warburgien dans son ensemble.

Derrière l'invention de l'iconologie (et en amont de sa mise en pratique), une quête anthropologique se dessine : appréhender l'humain comme un être essentiellement symbolique et puiser aux racines de la vie biologique et sociale la « montée de sève » qui commande la création artistique.

En mettant l'accent sur le caractère expressif du sujet, Warburg reconduit la détermination de l'être rationnel à son sous-bassement originaire : au mouvement par lequel il s'arrache à la matière pour se donner un espace de pensée (Denkraum). À rebours des interprétations qui font de Warburg un chantre de l'irrationnel et du pathos, l'auteure montre que l'historien de l'art demeure héritier des Lumières et que l'on peut lire son œuvre à l'aune d'une ambition : celle de comprendre la lutte de l'être humain pour s'orienter dans le cosmos et en soi-même.

Lire un extrait et parcourir la table des matières sur le site de l'éditeur…



Lara Bonneau est agrégée de philosophie et docteure de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle mène ses recherches à l'Institut de Philosophie de l'Académie des sciences de la République tchèque (FLÚ – AV ČR), se consacrant au mouvement germanique de la « science de l'art » (Kunstwissenschaft) entre philosophie, esthétique et histoire de l'art.

*

On peut lire sur nonfiction.fr un article sur cet ouvrage…