On parle de « danse baroque » pour évoquer la danse de cour et de théâtre des XVIIe et XVIIIe siècles, telle qu’on la donne à voir aujourd’hui, en oubliant le plus souvent de considérer sa manière d’appartenir, pleinement, au champ vaste et contrasté de la danse contemporaine. C’est cet ancrage contemporain que veut faire apparaître ce livre qui, en s’appuyant sur le travail chorégraphique de Marie-Geneviève Massé et de sa compagnie l’Éventail, étudie la fabrique de l’œuvre en danse baroque et la rhétorique qui la sous-tend.

Danse lettrée, la danse baroque se fonde sur une active revitalisation de la fiction qui s’impose comme une nécessité dans un jeu constant mobilisant patrimoine et création. Danse spéculative, elle développe une pensée en acte sur les gestes qui la déterminent, interrogeant la notion même de « baroque » et invitant par là même à redéfinir le sens du « contemporain ».

Mesurer les enjeux esthétiques de cette pratique chorégraphique, c’est enfin la resituer dans un ensemble plus vaste inventé par les créateurs aujourd’hui, à qui le passé adresse la question obsédante de son énigme. En cela, ce livre ouvre à une réflexion sur le rapport au temps dans toute forme de création artistique.