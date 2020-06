Comment enseigne-t-on le grec ancien et le latin actuellement ? La méthode traditionnelle « grammaire-traduction » constitue-t-elle une véritable méthode d’apprentissage ? Pourquoi, à travers le monde, les méthodes dites « actives » sont-elles de plus en plus utilisées dans l’enseignement universitaire des langues anciennes et en quoi consistent-elles exactement ? Comment expliquer que l’idée d’enseigner le grec ancien ou le latin comme des langues vivantes provoque une véritable résistance, voire l’incrédulité d’une très grande part de classicistes, alors que ces mêmes personnes trouveraient surprenant que l’on enseigne le français à des non-francophones en traduisant, un jour, Proust, Racine le lendemain et Chateaubriand puis Rabelais ou Du Bellay le surlendemain ? Enfin, pourquoi trouve-t-on normal qu’un étudiant en Lettres Classiques ne lise une page écrite en grec ancien ou en latin qu’avec de grandes difficultés (dans le meilleur des cas), alors qu’un étudiant en licence d’Anglais ou d’Allemand est capable de lire un texte écrit dans ces langues et d’en avoir une compréhension immédiate ?

L’objectif de cette visioconférence, qui remplace la journée d’études organisée par la Société des Agrégés qui devait se tenir le 6 juin, aura comme objectif de répondre à ces questions, de présenter les méthodes actives, d’exposer les résultats obtenus grâce à elles et d’ouvrir la discussion sur les perspectives pouvant être adoptées.

Le but ultime de cette visioconférence sera de démontrer comment les méthodes actives permettent un apprentissage rapide et efficace des langues anciennes, une compréhension immédiate des auteurs et un complément aux exercices canoniques de version et de thème.

La visioconférence se déroulera le 6 juin 2020, de 14h à 16h30 et vous pourrez y assister sur la plateforme ZOOM, en suivant le lien : https://us02web.zoom.us/j/89871174209

Pour toute information supplémentaire : polychronistheo@msn.com

*

Programme

Giampiero Marchi (dir. du Centro Nazionale di Studi Classici GrecoLatinoVivo)

« Le latin pour tous : l’expérience de GrecoLatinoVivo »

Roberto Salazar-Morales (Univ. de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines)

« Les méthodes actives en latin : manuels, ressources, conventicula »

Séverine Clément-Tarantino et Peggy Lecaudé (Univ. de Lille)

« Les méthodes actives à l’Université de Lille pour la licence Humanités et Sciences de l’Information : un premier bilan »

Théo Polychronis (Univ. d’Aix-Marseille)

« Le grec ancien ‘actif’ : ressources actuelles et perspectives pour l’avenir »