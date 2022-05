Accueil - 9h



Présentation de la journée par Virginie Dubeau et Joséphine Gardon – 9h30







Philippe-Alexandre Gonçalves (Université de Lille 3 et Faculdade de Letras da Universidade de Porto) - 10h



« Évolution des jeux de mots dans les titres des autos de Gil Vicente et de ses traductions »







Ioana-Rucsandra Dascalu (Universitatea din Craiova) - 10h30



« Les jeux de mots de la répétition dans les Maximes de La Rochefoucauld »







Alexandre Bies (Université Nice Sophia Antipolis) - 11h30

« Oscar Wilde : une pensée de l’aphorisme »



Stephanie Diane Tsakeu mazan (University of Virginia) - 12h



« La représentation de la médaille militaire dans les littératures africaines coloniales : jeux de mot, abus et voyoutisme. »







Nicolas Bianchi (Université d’Aix-Marseille) - 14h



« Mortels jeux de mots. Syllepses, paronomases et amalgames lexicaux dans le pamphlet des années trente ».







Amanda Fievet Marques (Universidade Estadual de Campinas, São Paulo et Université de Nantes) - 14h30



« Style et traduction dans Guignol's Band de L.-F. Céline »







Mohamed Lamine Rhimi (Université de Tunis et Université Islamique Muhammad Ibn Saoud de Riyad, Royaume d’Arabie Saoudite) - 15h15



« La performativité dans l’œuvre romanesque d’Édouard Glissant : un gage de réussite pragmatique et de performance sociétale ».







Camille Vorger (Université de Lausanne) - 15h45



« Du je(u) au nous : jeux de mots et connivence ludique dans le slam. L’exemple de Narcisse »







Questions et clôture - 16h15