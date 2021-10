Édito publiée le 21 septembre 2021

Samuel Paty a été assassiné le 16 octobre 2020 pour avoir proposé à ses élèves de collège d’étudier des caricatures du prophète Mohammed. Cet acte effroyable a profondément meurtri la communauté des enseignants dont il faisait partie. En publiant son mémoire de maîtrise soutenu en 1995 sous le titre Le Noir, société et symbolique (1815-1995). Mémoire de recherche d'un apprenti historien (P.U. Lyon), Christophe Capuano et Olivier Faure, tous deux enseignants-chercheurs en histoire, ont souhaité donner la parole à Samuel Paty afin d’honorer sa mémoire, mais aussi de faire retentir la voix de la connaissance et de l’esprit critique pour lesquels il a perdu la vie. L’étudiant Samuel Paty y interrogeait les usages et les représentations sociales de la couleur noire aux XIXe et XXe siècles, alors que ce domaine de l’histoire culturelle était encore peu exploré.

(Illust.: P. Soulages, Peinture, 2015)