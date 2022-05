La proposition faite à nos invité·e·s est de s’interroger sur la place et la portée heuristique de la fabula — narration, récit, imagination — dans l’investigation de subjectivités et d’« intériorités » autres qu’humaines et la création de manières alternatives de se relier à ces dernières (animales, végétales, spirituelles, etc.). En quoi le récit, tant en littérature qu’en SHS, intervient-il dans la configuration d’autres mondes possibles, qu’ils soient propres ou communs ? En quoi les procédés narratologiques et sémantiques déployés dans les textes littéraires proposent-ils une lecture alternative du rapport entre existants humains et autres qu’humains, ainsi que des procédés herméneutiques et spéculatifs à forte visée heuristique ? Quelles re-conceptualisations de la « nature » et des relations humaines-autres qu’humaines les fabulations littéraires et/ou scientifiques permettent-elles de mettre en évidence ?

Horaire : 9 h 30 - 17 h 00 (heure de Montréal)

LIEU

UQAM - Pavillon Judith-Jasmin (J)

J-1450

405, rue Sainte-Catherine Est

Montréal (QC)

Retransmission via YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCKrqqxdAHKagxgbkdp2-crw

PROGRAMME

9 h 30 Katharina Niemeyer (Université du Québec à Montréal, CÉLAT) : allocution de bienvenue

9 h 40 Khalil Khalsi (CÉLAT) : Introduction

9 h 55 Magali Uhl (Université du Québec à Montréal, CÉLAT) : Au seuil de l’image : quelles écritures pour raconter des vies disparaissantes ?

10 h 15 Vincent Message (Université Paris-8 Saint-Denis) : Raconter les vies océanes : défis et dilemmes de l’écriture zoopoétique

11 h 00 Pause

11 h 15 Michaël La Chance (Université du Québec à Chicoutimi) : Les créatures psymorphiques et les éclipses du réel : la migration des oiseaux

12 h 00 Lunch

13 h 30 Jonathan Hope (Université du Québec à Montréal) : Tentatives minéralittéraires

14 h 15 Simon Levesque (Université Laval, CÉLAT) : Passages clandestins entre les vivants et les morts

15 h 00 Pause

15 h 15 Raphaëlle Guidée (Université de Poitiers, IUF) : Toutes les vies, une à une

16 h 00 Table ronde Humanités environnementales : l’interdisciplinarité en acte

Avec Raphaëlle Guidée (Université de Poitiers, IUF) Raphaël Lauro (Université de Montréal), Vincent Message (Université Paris-8) et Elise Warren (Université du Québec à Montréal)

Modération : Khalil Khalsi et Magali Uhl