LA SPIRITUALITÉ DE L’ÂGE CLASSIQUE AU MIROIR DU XIXe SIÈCLE

9 décembre 2021

Sur Zoom

Le Collectif d’Anthropologie et d’Histoire du Spirituel et des Affects (CAHSA) a le plaisir de proposer une journée d’étude virtuelle le jeudi 9 décember 2021 sur le thème « La spiritualité de l’Âge Classique au miroir du XIXe siècle / Spirituality of the French Classical Period through the Prism of the 19th Century ». Nous vous invitons très chaleureusement à venir explorer ce sujet avec nous !

Les intervenant·e·s seront notamment invité·e·s à questionner les transformations des pratiques religieuses héritées des siècles anciens, à travers la réédition de textes spirituels ou l’évolution architecturale et matérielle des lieux et objets de culte. Ils pourront s’intéresser notamment à l’influence du contexte historique (du Concordat à l’après 1870) sur la réactualisation et/ou la récupération idéologique des textes et des pratiques religieuses, dans une perspective qui englobe aussi bien l’histoire de l’Église que l’histoire du livre ou l’histoire des idées. Une attention particulière pourra être accordée aux écrivains qui ont fait de la spiritualité classique une pierre de touche de leurs œuvres (Chateaubriand, Lamartine, Constant, etc.) et aux sensibilités individuelles ou collectives exprimées vis-à-vis de l’héritage religieux (qu’il s’agisse d’admiration ou de rejet). Les contributions pourront en outre évaluer, entre auteurs et publics, l’influence de l’horizon d’attente (convictions, croyances et sensibilités des fidèles ; sociologie du lectorat ; goûts et affects) sur la production ou la reproduction de textes et objets à connotation spirituelle.

COMITÉ ORGANISATEUR:

Joy Palacios, Université de Calgary

Arnaud Wydler, Université de Fribourg

Marc Court, chercheur indépendant

Marion Robinaud, LabEx HASTEC/CéSor

COMITÉ SCIENTIFIQUE:

Anne Régent-Susini, Université Sorbonne Nouvelle—Paris 3

Emmanuelle Friant, Université de Montréal

Corinne Bayerl, Université d’Oregon