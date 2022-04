La Revue des lettres modernes. 2022 – 4: À plume et à pédales. Voyages cyclistes

sous la directiond de Raphaël Piguet

Paris, Classiques Garnier, coll. La Revue des lettres modernes, 2022

Fondée par Michel Minard en 1954, « La Revue des Lettres modernes » est une collection de séries monographiques et thématiques consacrées aux écrivains modernes et contemporains.

Raphaël Piguet

Introduction. En roue libre /

Introduction. Freewheeling 11

Gérard Bastide

Précyclule /

Precycle 31

Philippe Antoine

Un homme, une revue, un art du voyage.

Vélocio et Le Cycliste (1887-1930) /

A Man, a Magazine, an Art of Travel.

Vélocio and Le Cycliste (1887-1930) 45

Céline Piot

Le souffle épique de la littérature de voyage à vélo

au service de l’engagement politique ?

L’exemple méconnu d’Édouard de Perrodil (1860-1931) /

The Epic Inspiration of Bicycle Travel Literature

in the Service of Political Commitment?

The Little-Known Example of Édouard de Perrodil (1860-1931) 61

Michela Toppano

Les premiers récits de voyages cyclistes

en Italie (fin xixe – début xxe).

Immersion dans le réel ou échappées littéraires ? /

The First Accounts of Cycling Trips

in Italy (late 19th – early 20th Century).

Immersion in Reality or Literary Escape? 83

Hélène Dubail

Les roues de l’infortune. Récits cyclistes humoristiques /

The Wheels of Misfortune. Humorous Cycling Stories 101

Lucie Nizard

Bicyclette et sexualité féminine

dans les discours sociaux de la Belle-Époque /

Bicycle and Female Sexuality in Belle-Époque Social Discourses 119

Ariane Dupont-Kieffer et Anna Krykun

La bicyclette s’en va-t-en guerre.

Les récits de voyage à vélo dans la France des années 1940 /

The Bicycle Goes to War. Bicycle Travelogues in 1940s France 139

Laura Carvigan-Cassin

La bicyclette, instrument hétérotopique.

L’entraînement poétique d’une machine à écrire /

The Bicycle as Heterotopic Instrument.

The Poetic Momentum of a Writing Machine 157

Sabrina Messing

Le Japon à vélo. Expérience spatiale, de la tête aux pieds /

Japan by Bike. Spatial Experience, from Head to Toe 173

Gilles Louÿs

Le corps à l’ouvrage.

Contribution à une poétique de l’effort cycliste /

Body and Soul at Work.

A Contribution to the Poetics of Cycling Exertion 193

Liouba Bischoff

« La cadence effrénée de la route ».

La vitesse réhabilitée par

Emmanuel Ruben et Jean-Acier Danès /

“The Unbridled Pace of the Road”.

Speed Restored by Emmanuel Ruben

and Jean-Acier Danès 211

Raphaël Piguet

Le vélo et la mort. Autopsie d’une passion cycliste /

Bicycle and Death. Autopsy of a Cycling Passion 229

Claude Marthaler

En résonance avec le monde /

Resonating with the World 253