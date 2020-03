Université Paris 3, Institut du monde anglophone

Troisième table-ronde sur les rapports entre théâtre et jeu vidéo,

mardi 10 mars 2020, à la Sorbonne Nouvelle.

Avec :

- Françoise Cadol (actrice et dramaturge, autrice de Professeur Littletop, doubleuse, notamment voix de Lara Croft depuis 1996)

- François-Xavier Rouyer (dramaturge et metteur en scène, auteur de Protocole fantôme et créateur de La Possession)

- Mélanie Dorey (fondatrice de la compagnie de design expérientiel Madame Lupin, metteuse en scène, créatrice de Lost Generation)

- Guillaume Baychelier (docteur en esthétique, Sorbonne, spécialiste du jeu vidéo d’horreur)

- Deborah Prudhon (doctorante en études théâtrales, Sorbonne, spécialiste théâtre immersif).

Dans sa comédie As You Like It, Shakespeare écrit "All the world's a stage". Quatre-cents ans plus tard, c'est à travers trente-deux « stages » mythiques que Shigeru Miyamoto créé un monde, celui de Super Mario Bros. qui changera durablement la culture contemporaine. De la scène théâtrale au level vidéoludique, du jeu de l'acteur à celui du gamer, théâtre et jeu vidéo partagent d'étonnantes similitudes. Comment ces deux champs artistiques dialoguent-ils, aujourd'hui? Qu'ont-ils à s'apprendre? Nous en discuterons lors de cette table-ronde, en compagnie de comédiens, dramaturges, metteurs-en-scène et chercheurs qui naviguent entre théâtre et jeu vidéo.

Tous les détails disponibles ici: http://immersion-revue.fr/

Événement ouvert à tous, sans inscription préalable.