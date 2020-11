Visioconférence, Univ Artois

Soutenance de Laura Martin-Gomez.

Thèse de Littérature Générale et Comparée à l’Université d’Artois sous la direction de Mme Anne Besson.

Titre: La réception de l’œuvre de Tolkien par ses fans aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France (1955-1992)

Résumé en français:

Depuis la parution du Seigneur des Anneaux en 1954-1955, la « Terre du Milieu », monde fictionnel, attire un public passionné de fans dévoués, exceptionnel par sa visibilité, son activité et sa longévité. Ce travail de recherche a pour objectif de mettre en lumière les spécificités de la réception fanique d’une oeuvre littéraire, celle de J. R. R. Tolkien. La focalisation porte sur deux pays anglophones (le Royaume-Uni, pays d’origine de l’auteur, et les États-Unis, où se sont formé les premières communautés de fans) et la France, depuis la publication du Seigneur des Anneaux jusqu’au centenaire de la naissance de l’auteur – ce qui coïncide avec l’avènement d’Internet. À partir d’un corpus de fanzines et de témoignages de fans, notre étude propose d’abord un panorama historique de la constitution de trois fandoms nationaux et en tire un portrait des communautés de fans de l’oeuvre de Tolkien, en recherche permanente d’équilibre entre divertissement et érudition. Le contexte collectif étant établi, notre étude se poursuit en se concentrant sur l’expérience du fan et ses modalités d’expression, de façon individuelle et collective, pour permettre de déterminer ce qui fait que la réception fanique est spécifique – distincte de la réception populaire, médiatique et académique.

Jury :

Mme Anne Besson, Professeur de Littérature Générale et Comparée, Université d’Artois,

directrice

M. Leo Carruthers, Professeur émérite de Langue, littérature et civilisation anglaise, Université

Paris Sorbonne Lettres, rapporteur

M. Vincent Ferré, Professeur de Littérature Générale et Comparée, Université Paris-Est Créteil

M. Christian Le Bart, Professeur en science politique, Institut d’études politiques de Rennes,

rapporteur

M. Marc Rolland, Professeur de Langue, littérature et civilisation anglaise, Université du

littoral-Côte d’Opale (ULCO)

Mme Anne-Gaëlle Weber, Professeur de Littérature Générale et Comparée, Université d’Artois

Blog de thèse: https://fanstolkien.hypotheses.org/

