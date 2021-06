Université de Lorraine, Ile du Saulcy, UFR ALL

Journée d’études doctorales :

La réception critique de la littérature gabonaise : état des lieux

Dans le cadre du projet de recherche doctorale RU-LI-GAB :

« Recherche universitaire concernant la littérature gabonaise »

Lundi 21 juin 2021

Salle A208 (université de Lorraine, site du Saulcy – ALL)

Organisation :

Fabiola Obame, Melissa Mengue, Merveilles Mouloungui

Cette journée d’étude se situe dans le cadre du projet de recherche doctoral RU-LI-GAB, basé sur la recherche documentaire concernant la littérature gabonaise et la critique universitaire à son sujet. La première étape de ce projet a permis de constater un dynamisme au niveau de la production et de la diffusion de la littérature gabonaise, aussi bien au niveau local qu’international. Malgré une faible politique du livre, caractérisée notamment par un manque d’instances de légitimation, l’espace littéraire gabonais présente une production littéraire relativement abondante (roman, poésie, théâtre, nouvelle, littérature pour l’enfance et la jeunesse), une activité éditoriale dynamique (locale et internationale) et une critique littéraire proportionnellement foisonnante (articles, thèses, essais). Cet état des lieux a fait l’objet d’une bibliographie raisonnée, destinée à la publication en 2021 sous forme de livre, et d’une version numérique de cette dernière dans la base de données Mukanda. À la suite de cet état des lieux de la production littéraire et scientifique, cette rencontre (deuxième étape du projet) questionnera la littérature gabonaise et sa réception universitaire au regard des théories du champ littéraire (concepts de Pierre Bourdieu et de ses héritiers). Existe-t-il un champ littéraire national ? Comment le circonscrire au sein du système littéraire francophone ? Quel rôle joue, dans ce cadre, la réception critique et singulièrement universitaire ? La réflexion nécessite donc d’identifier et de définir les propriétés qui structurent la critique, et notamment les études universitaires, qui portent sur la littérature gabonaise en identifiant les institutions, les lieux et les réseaux ainsi que les trajectoires et les positions des agents concernés, mais aussi les objets privilégiés ou, au contraire, négligés.

PROGRAMME

8h50 : Présentation du projet RU-LI-GAB par Pierre Halen (coordinateur de l'équipe de recherche "RU-LI-GAB")

9h-11h : Session 1

Modérateur : Pierre Halen (Pr. Université de Lorraine)

Sylvère Mbondobari (Pr. Université de Bordeaux) : « Littérature gabonaise et sa critique : naissance et structuration d’un champ scientifique »

Cheryl Toman (Pr. University of Alabama) : « L’(In)visibilité de la romancière gabonaise et la réception critique »

Hervais-Hémery Sima Eyi (MCF. Université Omar Bongo) : « Ce que l'on peut dire de la littérature gabonaise aujourd'hui : enjeux et perspectives »

11h30-12h30 : Session 2

Modérateur : Sylvère Mbondobari

Brice Koumba (Dr. en Lettres) : « Réception et enseignement : sens de la littérature gabonaise »

Hance Otata (Dr. en Littérature comparée) : « La Powêtude : esquisse d’un mouvement littéraire gabonais »

12h30-14h : pause

14h-16h : Session 3

Modératrice : Cheryl Toman

Kombila Milunda (Dr. Université Omar Bongo) : « Okoumba Nkoghe et le canon littéraire : entre rejet et reconnaissance poussive »

Yvette Gracia Essongue (Doctorante, Université Omar Bongo) : « La poét(h)ique du soi féminin dans le roman féminin gabonais des XX-XXIèmes siècles »

Jessica Magnana (Doctorante, Université de Saint-Etienne) : « Les écrivaines gabonaises : production et réception »

16h30-18h : Session 4

Modératrice : Dominique Ranaivoson

Crouz Minda (Doctorant, Université Omar Bongo) : « L’édition scientifique locale face à l’édition scientifique internationale : radioscopie d’un champ embryonnaire »

Paterne Makounga Nzamba (Doctorant, Université de Grenoble) : « Les stratégies éditoriales dans l’espace littéraire gabonais : étude des paratextes d’Hallnaut Engouang et Janis Otsiemi »

Laude Ngadi (Dr. Université du Kwazulu Natal), « La réception de la littérature gabonaise à l’épreuve des thèses (1983-2020) »

Contacts :

leoncia.mouloungui@univ-lorraine.fr

melissa-christel.mengue-mouyombi@univ-lorraine.fr