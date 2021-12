Adresse : ARTCENA, 68 rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris

La question du jeu dans les théâtres documentaires

Lundi 13 décembre à 18h30

à ARTCENA, 68 rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris

Rencontre exceptionnelle avec Tom Cantrell, Marion Boudier et Erica Magris

La présence à Paris de Tom Cantrell, auteur de l’ouvrage de référence Acting in documentary theatre (Palgrave, 2013) donne l'occasion de convier à cet enregistrement de podcast en public les comédiens, metteurs en scène, chercheurs et praticiens qui s'intéressent à ces questions et lancera un nouveau thème de la rubrique "Tendances" du Magazine.

Depuis le théâtre documentaire de Piscator dans les années 1920 jusqu’au « réalisme global » de Milo Rau aujourd’hui, l’usage de documents au théâtre a connu un profond renouvellement. Pourtant très peu d’études ont été consacrées au travail spécifique des comédiens et comédiennes à partir de ces sources documentaires. En quoi le document modifie-t-il l’interprétation et les processus d’activation du jeu ? Du point de vue de la recherche, comment en rendre compte pour analyser et valoriser ces pratiques ?



Lors de cet enregistrement public, Tom Cantrell s’entretiendra avec Erica Magris, co-éditrice de Les Théâtres documentaires (Deuxième époque, 2019), et avec Marion Boudier, dramaturge, porteuse du projet de recherche ADOC "L’acteur·trice et le document" (avec le soutien de l’Institut Universitaire de France).





Biographies



Tom Cantrell est enseignant-chercheur en théâtre à l'Université de York, au Royaume-Uni. Il a publié de nombreux ouvrages sur les processus de jeu, notamment Acting in Documentary Theatre (Palgrave 2013), Acting in British Television (Palgrave 2017) et Exploring Television Acting (Bloomsbury 2018), coécrit avec Christopher Hogg. Il coédite actuellement The Theatre Maker's R&D Sourcebook, qui sera publié par Bloomsbury, et poursuit ses recherches sur le théâtre documentaire contemporain.



Erica Magris est maîtresse de conférences au Département Théâtre de l’Université Paris 8 et chercheuse associée à THALIM-CNRS. Elle s’intéresse à l’histoire du théâtre contemporain, européen et italien (XXème-XXIème siècles). Elle a co-dirigé avec Béatrice Picon-Vallin l’ouvrage Les Théâtres documentaires (Deuxième époque, 2019) et elle est actuellement co-porteuse du projet de recherche "Scène et robotique : interactions et interrelations" (EUR ArTeC).



Marion Boudier est maîtresse de conférences en études théâtrales à l’Université Picardie Jules Verne, membre du CRAE, lauréate de l’IUF. Également dramaturge, elle accompagne Joël Pommerat et La Compagnie Louis Brouillard pour des projets au théâtre et à l’opéra. Ses travaux portent notamment sur les processus de création, les liens entre performance et savoirs, l’acteur et le document. Elle est co-auteure du lexique De quoi la dramaturgie est-elle le nom ? (L’Harmattan, 2014) et a reçu le Prix du Syndicat de la critique pour Avec Joël Pommerat (tome 2), l’écriture de Ça ira (1) Fin de Louis paru aux éditions Actes Sud en 2019.



Entrée libre, sur réservation : contact@artcena.fr

En précisant vos nom, prénom, fonction et organisme.