Adresse : Université Aix-Marseille, Campus Saint Charles, Espace Pouillon

Dans le cadre de la 3ème semaine internationale du Théâtre d'AMU, j'ai le plaisir de vous inviter à l'inauguration de l'exposition La Provence de Giono : du paysage à la scène, de Maria Luisa Mura et Corinne Flicker, avec la collaboration du Centre Littéraire Jean Giono et de l'Association Les Amis de Jean Giono de Manosque.



Le vernissage et la médiation Jouer Giono sont prévus pour le jeudi 25 novembre 2021, 15h30, à l'Espace Pouillon, Campus Saint Charles, Marseille, en présence de Jacques Meny et Maria Luisa Mura.



L'entrée est libre sur réservation (qr code dans l'affiche) jusqu'au 7 décembre 2021, Marseille, Campus Saint Charles, Espace Pouillon.



L’exposition propose un chemin de redécouverte du théâtre de Jean Giono, dans le but de reparcourir de plus près une œuvre souvent méconnue et ainsi l’interroger dans ses rapports à l’espace provençal, aux espaces naturels, aux enjeux patrimoniaux de la Provence de nos jours.