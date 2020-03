La police des Lumières.

Ordre et désordre dans les villes au XVIIIᵉ siècle

Édition publiée sous la direction de Vincent Denis, Isabelle Foucher et Vincent Milliot

Livres d'Art, Gallimard

Parution : 05-03-2020

256 p. — ISBN : 9782072886294

Lorsque les foules prennent la Bastille le 14 juillet 1789, le sort de la «police despotique» paraît scellé. Au nom du roi, ses représentants ont enfermé des milliers de personnes. Ses espions et ses mouches sont devenus insupportables à une population en quête de liberté et de justice. Pourtant, la police de l'Ancien Régime ne se résume pas au seul contrôle du corps social et de l'opinion. Les archives attestent de la variété de ses tâches. Conçue comme un art de gouverner, elle régule l'approvisionnement en blé des villes, organise le travail et les échanges, veille à la santé et à l'hygiène des populations. Le XVIIIe siècle est, à bien des égards, une étape charnière au cours de laquelle la police se structure pour devenir une force incontournable de la puissance étatique.

