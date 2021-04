Maison de la Poésie - Paris

La poésie comme mode d'emploi ?

Rencontres, lectures musicales, DJ set littéraire

Avec Rokia Bamba, Alexandre Bord, Victoire de Changy, Gaspar Claus, Pauline Delabroy-Allard, Mélanie Godin, Vanasay Khamphommala, Bwanga Pilipili, Marie Robert, Pascale Seys, Claire Stavaux.

Soirée proposée par les Midis de la Poésie, en partenariat avec le Centre Wallonie Bruxelles | Paris et la Maison de la Poésie, sous l’égide du label « In-situ Écho » développé par le Centre Wallonie-Bruxelles | Paris. Les événements « In-Situ Écho » ont pour vocation de donner à découvrir via la Saison du Centre des événements, institutions, opérateurs emblématiques de l’éco-système artistique FWB.



Cette soirée proposera - entre rencontres, lectures et DJ set littéraire - de découvrir l’état d’esprit des Midis de la Poésie, association bruxelloise qui depuis près de trois-quarts de siècle s’emploie, au travers de formats, thématiques et intervenant.e.s éclectiques, à faire résonner, vibrer et élargir le concept à la fois si large et si précis de poésie.



La poésie comme un mode d’emploi du monde parce qu’elle est là quand le réel et ses contraintes manquent de termes exacts, qu’elle trouve des images pour combler les vides de sens, pour montrer quand il est parfois si difficile de dire.

PROGRAMME

18h - « La poésie comme mode d'emploi du monde »

Entretien avec Pascale Seys & Marie Robert



19h - Maison-tanière, Autobiographie du rouge & La paume plus grande que toi

Lecture musicale par Pauline Delabroy-Allard, Vanasay Khamphommala, Victoire de Changy accompagnée du violoncelliste du Gaspar Claus



20h15 - « Éditer de la poésie aujourd'hui »

Table ronde avec Mélanie Godin, Claire Stavaux & Alexandre Bord animée par Laura Cappelle



21h30 - « Luttes, lettres et forces »

Lecture & musique avec Bwanga Pilipili & Rokia Bamba.