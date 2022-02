Cinquante ans après la publication d’Intolérable du Groupe d’information sur les prisons (GIP) et la sortie du film d’Hélène Châtelain et René Lefort Les prisons aussi, paraît une anthologie de textes de taulard.e.s publiés dans le journal de détenus L’Envolée, qui depuis 2001 dénonce la prison de l’intérieur comme une guillotine sèche. Il faut lire les Dits et écrits de prison choisis par L'Envolée comme les autres archives de notre démocratie contemporaine. Son titre parle clair : La peine de mort n'a jamais été abolie. La guillotine a été remplacée par des peines infinies qui tuent à petit feu : des dizaines de personnes meurent chaque année derrière les murs des prisons françaises.