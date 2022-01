Éditorial :

Michel Crépu, « Le voir et crier à la garde, c’est tout un », écrivait Giono de Machiavel...



Beauté de la politique :

Julien Syrac, Des trois beautés, ou comment faire

Cynthia Fleury, L’exercice du ralentissement (entretien)

Jérémie Gallon, Realpolitik, la confrontation avec le réel (entretien)

Catherine Volpilhac-Auger, Laideur et beauté de la politique. Montesquieu

Eryck de Rubercy, L’ordre comme idéal politique. De Machiavel à Goethe

Mariano José De Larra, L’homme ballon

Blanche Cerquiglini, Les classiques ou l’art de la récupération

Karine Tuil, Tout est politique



Conversation épistolaire :

Michel Crépu - Pierre Michon, Une variation sur La ronde de nuit. Dialogue



La littérature aujourd'hui : nouvelles voix :

Charles Daubas, Chaud froid de toucan

Anne Emmanuelle Volterra, Fragments d’objets

Arthur Larrue, Amour livre

Noemie Parant, L’accident. Lettre à tous les valides

Patrick Laurent, Le promené



Double vue :

André Pieyre de Mandiargues, Partie gagnée (présenté par Éric Dussert)



La forme et le fond :

Olivier Barrot, British Racing Green

Nina Leger, Ouvrir les lieux, défaire l’oubli

Christophe Langlois, Au seuil de l’invisible. Graduel de Jean-Pierre Lemaire



Arts :

Patrick Amine, Les colères de Georg Baselitz



Notes de lecture :

Michel Crépu, Pascal Quignard, L’amour la mer (Éd. Gallimard)

Géraldine Blanc, Emmanuelle Fournier-Lorentz, Villa royale (Éd. Gallimard) - Uli Wittmann, Le crocodile blanc et autres hasards(Mercure de France)

Mikaël Gómez Guthart, Miguel de Unamuno, Aphorismes et définitions (Rivages)

Gabrielle Lécrivain, Frances A. Yates, Les dernières pièces de Shakespeare (Allia)

Antoine Ginesy, Emanuele Coccia, Philosophie de la maison. L’espace domestique et le bonheur (Rivages)

