La Nouvelle Revue Française, n°650

Gallimard, septembre 2021

176 p. – 15€ – ISBN : 9782072952586

Éditorial

Michel Crépu, « La question de l’Europe est d’abord une question de littérature. La politique est un roman dont les chapitres ne cessent de se multiplier à l’envi... »



La littérature aujourd'hui

J. M. G. Le Clézio, Un jour de la vie de Mara

Catherine Cusset, L’argenterie

Dominique Pagnier, Petit déjeuner chez Rumpelmayer

Frédéric Verger, Les adieux

Claire Castillon, Le cœur électrique

Alexandre Labruffe, The Last of Œil



Realpolitik et poésie

Krisztina Tóth, Journal du Covid - Dans Budapest, ville fermée (entretien avec Michel Crépu)

Pierre Assouline, Éloge du cosmopolitisme

Anna Ayanoglou, La manie et Contre les sens

Lola Gruber, Shakespeare à Stalingrad

Olivier Barrot, Vertus du cosmo

Marc Dugain, La littérature et le numérique



Arts

Christophe Langlois, Nul ne l’a jamais vu



La forme et le fond

Jean-Pierre Naugrette, Le tombeau d’Althusser

Adrien Le Bihan, Hemingway, nom de code Leclerc



Notes de lecture

Michel Crépu, Philippe Jaenada, Au printemps des monstres (Mialet-Barrault)

Géraldine Blanc, Nathacha Appanah, Rien ne t’appartient (Éd. Gallimard)

Mikaël Gómez Guthart, Thomas Clerc, Cave (L'arbalète/Gallimard)

Laurent Demoulin, Christine Montalbetti, Ce que c’est qu’une existence (P.O.L.)

Michel Crépu, Gyula Krúdy, Le compagnon de voyage (La Baconnière)

Laurent Demoulin, Michel Butor, Claude Mauriac, Claude Ollier, Robert Pinget, Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute et Claude Simon, Nouveau Roman (Éd. Gallimard)

Antoine Ginesy, Yves Pagès, Il était une fois sur cent. Rêveries fragmentaires sur l’emprise statistique (La Découverte)

