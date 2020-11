La Nouvelle Revue Française, n° 643

Décembre 2020 — Parution : 03-12-2020

112 p. — ISBN : 9782072923975

Sommaire

Éditorial :

Michel Crépu, «Un vent de rousseauisme souffle sur la planète depuis l’arrivée du virus Corona...»



La littérature aujourd'hui : Quant au paradis... :

Philippe Lançon, Don Quichotte au paradis

Michel Winock, Métamorphoses de l’âge d’or

Béatrice Commengé, Paradise Found

Olivier Barrot, On ira tous au paradis

Marion Muller-Colard, Au temps présent

Christophe Langlois, Là où le moi n’est plus et l’âme est guérie…

Silvia Baron Supervielle, Le Paradis et l’Amour

Gilles Ortlieb, Mina



Entretien avec Edgar Morin :

Edgar Morin - Michel Crépu, Edgar Morin, d’un siècle à l’autre (entretien)



La forme et le fond :

Michel Bernard, «Voyez l’humble Genevoix»



Arts :

Stephane Lambert, Jon Fosse. L’abîme sous les jours



Chronique :

Michel Crépu, Un petit lac gris et silencieux



Notes de lecture :

Gaëlle Flament, Marie NDiaye, Royan. La professeure de français(Ed. Gallimard)

Emilie Lassus, Adrian Tomine, La solitude du marathonien de la bande dessinée (Ed. Cornélius)

Renaud Pasquier, Caroline Deyns, Trencadis (Ed. Quidam)

Stéphanie Cochet, Elisa Shua Dusapin, Vladivostok Circus (Ed. Zoé)

